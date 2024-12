Blackout Love, diretto da Francesca Marino

Venerdì 13 dicembre, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, il film sentimentale del 2021 intitolato Blackout Love. La pellicola vede alla regia la film maker italiana Francesca Marino, al suo primo progetto cinematografico. La colonna sonora è stata invece realizzata da Andrea Manusso e Matteo Nesi, compositori famosi per aver collaborato al singolo di successo Ovunque tu sia di Ultimo.

Nei panni della giovane protagonista l’attrice Anna Foglietta, interprete di numerosi lungometraggi campioni d’incasso, tra cui The American, Ex – Amici come prima! e Tutta colpa di Freud. Nel cast di Blackout Love anche l’attore Alessandro Tedeschi, che ha raggiunto il successo grazie alla serie televisiva Chiamami ancora amore (2021), e l’attrice Anna Bonaiuto, che nel corso della sua carriera ha lavorato con numerosi e importanti registi, tra cui Mario Missiroli, Mario Martone e Toni Servillo.

La trama del film Blackout Love: ritorno di fiamma a causa di un’amnesia

Blackout Love è incentrato sulla vita amorosa di Valeria, una ragazza che dopo una cocente delusione amorosa ha deciso di prendere il pieno controllo delle proprie relazioni, passando da un uomo ad un altro senza legarsi troppo a nessuno.

Valeria allena anche una giovane squadra femminile e, oltre a spiegare le tecniche di gioco, condivide con le nuove leve anche le sue “regole” per non essere ferita e fare in modo che nessun uomo possa interferire con la sua vita.

Tutte le sue certezze vengono meno quando incontra dopo tanto tempo il suo ex, Marco, che l’aveva abbandonata poco prima delle nozze con un semplice biglietto. Il ragazzo, a causa di un incidendente, ha perso la memoria dell’arco di un anno ed è ancora convinto di stare con Valeria, perché non ricorda di averla lasciata.

La protagonista è pronta a prendersi la sua vendetta, ma riuscire nel suo piano sarà molto più complicato di quanto avrebbe mai immaginato. Giorno dopo giorno, Valeria farà cadere le sue barriere e si troverà ancora una volta davanti a Marco senza difese e senza le sue preziose regole.

Riuscirà a ritrovare la fiducia nell’amore e a perdere il controllo, o anche questa volta la ragazza allontanerà l’uomo che ha accanto chiudendo a chiave il suo cuore?