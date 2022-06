Ballottaggio Alessandria 2022/ Ipotesi Consiglio: Abonante o Cuttica di Revigliasco?

ELEZIONI COMUNALI ALESSANDRIA 2022: BALLOTTAGGIO E RISULTATI LISTE

Una sfida testa a testa per le Elezioni Comunali 2022 ad Alessandria ha visto alla fine trionfare l’equilibrio anche nei risultati delle Amministrative dello scorso 12 giugno: ciò significa che per Giorgio Angelo Abonante e Gianfranco Cuttica di Revigliasco occorrerà attendere il ballottaggio di domenica 26 giugno 2022 per capire chi avrà la poltrona di sindaco di Alessandria, i consiglieri eletti e i rapporti di forza nei seggi del prossimo Consiglio Comunale alessandrino.

La sfida vede una contro l’altra le coalizioni di Centrodestra e Pd-M5s, mentre escluso dal ballottaggio resta il candidato centrista di Azione e Civici, Giovanni Barosini (14,64% con 4.806 preferenze), potenzialmente decisivo per le sorti del secondo turno. I risultati delle Comunali ad Alessandria hanno visto il 42,04% optare per Abonante (13.805 preferenze), ripartito tra le liste così: Pd 20,29%, Lista Abonante 7,93%, Moderati 4,53%, Alessandria Civica 4,33%, M5s 3,95%, Europa Verde 0,84%. Di contro, lo sfidante Gianfranco Cuttica di Revigliasco ottiene il 40,24% con 13.214 voti di preferenza, divisi in: FdI 14,85%, Lega 10,55%, Forza Italia 8,26%, Movimento Civico Cuttica 4,31%, Udc 2,64%, Per la Nostra Città 0,55%.

ABONANTE O CUTTICA DI REVIGLIASCO? LE DUE IPOTESI PER NUOVO CONSIGLIO COMUNALE ALESSANDRIA

Al prossimo ballottaggio del 26 giugno 2022 le Elezioni Comunali Alessandria daranno dunque l’esito finale per quanto riguarda la poltrona di sindaco ma, soprattutto, con quale maggioranza potrà governare la città per i prossimi 5 anni.

In base ai risultati del primo turno su liste e preferenze dei candidati consiglieri, ecco qui di seguito le due opposte ipotesi di Consiglio Comunale con relativi rapporti di forza tra i potenziali consiglieri eletti (con tutti i nomi in “lizza” in ordine decrescente dei più votati):

Consiglio Comunale Alessandria con Abonante Sindaco

Maggioranza: 20 seggi

– 10 Pd: Rossa, Mazzoni, Oneto, Benzi, Molina, Di Saverio, Coloris, Giustetto, Farahat, Vanin

– 4 Lista Abonante: Barrera, Cazzulo, Como, Ferraris

– 2 Moderati: Falleti, Malagrino

– 2 Alessandria Civica: Ivaldi, Perissinotto

– 2 M5s: Serra, Gentiluomo

Opposizione: 10 seggi + 2

– 3 FdI: Locci, Priano, Sciaudone

– 2 Lega: Roggero, Ciccaglioni

– 2 Forza Italia: Buzzi Langhi, Demarte

– 1 Cuttica per Alessandria: Sfienti

– 1 Gianfranco Cuttica di Revigliasco candidato

– 1 SiAmo Alessandria: Bianchini

– 1 Azione-+Europa: Arlenghi

– 1 Giovanni Barosini candidato

Consiglio Comunale con Cuttica di Revigliasco Sindaco

Maggioranza: 20 seggi

– 8 FdI: Locci, Priano, Sciaudone, Bovone, Formaiano, Patitucci, Foglino, Benzi

– 5 Lega: Roggero, Ciccaglioni, Lumiera, Ravazzi, Poggio

– 4 Forza Italia: Buzzi Langhi, Demarte, Passalacqua, Guerci

– 2 Cuttica per Alessandria: Sfienti, Straneo

– 1 Udc: Trussi

Opposizione: 10 seggi +2

– 5 Pd: Rossa, Mazzoni, Oneto, Benzi, Molina

– 1 Lista Abonante: Barrera

– 1 Moderati: Falleti

– 1 Alessandria Civica: Ivaldi

– 1 Giorgio Abonante candidato

– 1 SiAmo Alessandria: Bianchini

– 1 Azione-+Europa: Arlenghi

– 1 Giovanni Barosini candidato

