Balto – Sulle ali dell’avventura, Italia 1/ Pellicola diretta da Phil Weinstein

Balto – Sulle ali dell'avventura, il film su Italia 1

Il prossimo lunedì 26 dicembre alle ore 10.20 su Italia 1 andrà in onda Balto – Sulle ali dell’avventura, film d’animazione realizzato nel 2004 dalla Universal Studios Home Video, prodotto negli USA e diretto da Phil Weinstein.

Tra i volti celebri che hanno prestato la propria voce al film Balto – Sulle ali dell’avventura spiccano Sean Astin, Keith Carradine, Maurice LaMarche e Jodi Benson.

Balto – Sulle ali dell’avventura, la trama

Il film d’animazione “Balto – Sulle ali dell’avventura” vede ancora protagonista il coraggioso Balto, insieme al proprio figlio di nome Kodi. Dopo le esperienze del passato, entrambi sono particolarmente attenti all’attività di trasporto e distribuzione con le slitte. Il piccolo è infatti fortemente convinto che trovare soluzioni alternative per una zona così difficoltosa non porti a nessun vantaggio mentre Balto non è della stessa idea. I due decidono di mettere alla prova entrambi i mezzi di trasporto per osservare in effettivo quale fosse il più veloce e diretto. Inizia quindi una vera e propria gara di velocità tra gli slittini trainati dai cani e un aereo.

La gara vede inizialmente in vantaggio il velivolo; riesce infatti a raggiungere le zone di approvvigionamento della posta effettivamente prima dei cani e le slitte. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche però cambia decisamente le carte in tavola. Il pilota del mezzo inizia a perdere il controllo non riuscendo più a gestire i comandi. Come risultato, seppur carico di posta, si schianta nel bel mezzo della foresta. I cani invece dimostrano che quando la neve imperversa sono gli unici a poter concludere il lavoro nel migliore dei modi, seppur con tempistiche differenti. L’aereo, interessato dal brutto incidente, aveva con sé dei passeggeri. Balto e figlio riescono a trovare i feriti e poi, grazie ai cani, anche il pilota, trasportandolo in ospedale.

