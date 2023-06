Bambina di 5 anni scomparsa a Firenze/ Litiga con il cuginetto ed esce dal palazzo: ricerche disperate

Una notte lunghissima a Firenze, dove in tanti hanno cercato disperatamente Cataleya, detta Cata, una bambina di cinque anni scomparsa nel primo pomeriggio di ieri, sabato, dalla sua abitazione in zona Novoli, a Firenze. La mamma, disperata, vaga lungo le strade vicino casa alla ricerca della bambina, aiutata da parenti, amici e volontari. La piccola, di origini peruviane, è stata vista l’ultima volta intorno alle 13 nel cortile sotto la sua abitazione: indossava una maglietta bianca e pantaloni lunghi rosa. La bimba stava giocando con un cuginetto, con il quale avrebbe litigato: in seguito sarebbe uscita dal portone, sparendo nel nulla.

La madre della bimba non ha mai smesso cercarla in prima persona, partecipando con ansia alle ricerche condotte senza sosta dai carabinieri e vigili del fuoco assieme alle unità cinofile. La bimba si cerca tra via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi, nell’area intorno al palazzo dove la famiglia vive. Si tratta dell’ex Hotel Astor: lì vivono diversi nuclei familiari e la donna in questione alloggia proprio lì insieme a Cataleya e al fratellino.

La bimba era a casa dello zio

Come rileva Rai News, le forze dell’ordine stanno perlustrando da ore lo stabile di via Boccherini e le zone lungo gli argini del fiume Mugnone e il parco della Cascine alla ricerca di Cataleya, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze. Per tutta la notte e nuovamente nelle prime ore di domenica il palazzo è stato perlustrato con l’aiuto dei cani molecolari, che hanno scandagliato anche un’altra struttura vicina. Nelle immagini riprese dalle telecamere della zona, si vede la bambina uscire da un cortile del palazzo e poi rientrarvi. Il palazzo avrebbe però un’altra uscita non ripresa dalle telecamere.

Come sottolinea La Nazione, la piccola era a casa dello zio, che vive nello stesso palazzo, come spesso accadeva mentre la madre era al lavoro. Cata avrebbe giocato con un cuginetto con cui avrebbe poi litigato e in seguito sarebbe uscita per tornare a casa sua: da lì, il vuoto. A dare l’allarme della sua scomparsa è stata la madre che, rientrata dal lavoro, non ha trovato la figlia. Impegnati nelle ricerche tre reparti dei carabinieri: i militari della stazione Santa Maria Novella, il nucleo operativo e quello investigativo.











