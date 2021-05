Bambina di 6 sfugge ad uno squalo alle Hawaii/ Video, urla poi la fuga terrorizzata

E’ diventato virale il video di una bambina di soli 6 anni che è riuscita a sfuggire ad uno squalo che la stava attaccando. Il filmato, che potete trovare in fondo a questa pagina ci giunge direttamente dalle Hawaii, precisamente da Oahu, Honolulu. La piccola protagonista si chiama Anela Rezentes, e stava tranquillamente giocando in mare a poco distanza dalla riva, ripresa con lo smartphone dalla madre, Sheri Gouveia, quando ha visto spuntare dall’acqua una minacciosa pinna di uno squalo che stava nuotando verso di lei.

La bambina, accortasi del pericolo, ha iniziato a urlare e a correre terrorizzata verso il bagnasciuga, riuscendo a mettersi in salvo mentre lo squalo invece tornava al largo. La mamma che stava girando il video non ha capito immediatamente cosa stesse accadendo ma solo dopo rivedendo le immagini ha compreso il pericolo corso dalla propria bimba. “Sono felice – ha commentato la donna parlando con un giornale locale – che gli angeli abbiamo protetto mia figlia”.

BAMBINA DI 6 ANNI SFUGGE A SQUALO: “LA MIA ANIMA HA LASCIATO IL MIO CORPO”

Il video è stato girato nella giornata di ieri, domenica 9 maggio, e nel giro di poche ore ha fatto il giro del mondo e del web, giungendo anche in Europa e in Italia. “La mia anima ha lasciato il mio corpo – ha raccontato la stessa Anela Rezentes alla stazione televisiva locale KHON – ho visto lo squalo – ha aggiunto – non mi sono accorta che fosse dietro la schiena, volevo davvero scappare. Ero davvero spaventata”. La madre parlando con KHON ha aggiunto: “Quando è uscita dall’acqua, era isterica. Ha iniziato a dare di matto, dicendo ‘Mamma, c’è uno squalo nell’acqua’”. A quel punto la donna ha lasciato tutto ed è corsa in salvo dalla figlia per provare a vedere se individuava l’enorme pesce “Lo stavo cercando, ma non riuscivo a vederlo. Non mi rendevo conto che in realtà fosse uno squalo. Questo è ciò che mi ha scioccato”.

