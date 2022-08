Bambini lanciati in aria da scivolo/ Video: giostra si trasforma in incubo in Usa

Uno scivolo metallico è stato chiuso a sole quattro ore dalla sua apertura ufficiale perché ha cominciato a lanciare bambini in aria, trasformando il gioco in un piccolo incubo per loro e i genitori. È successo negli Stati Uniti, in particolare nello storico scivolo gigante del parco divertimenti Belle Isle, in Michigan. Tutta colpa di alcune “mini colline” presenti sullo scivolo Giant Slide, che hanno causato rilevanti preoccupazioni a livello di sicurezza visto che i bambini venivano lanciati in aria.

Trump fa causa al governo Usa/ "Blitz Fbi illegale, è stato dettato dalla politica"

La loro presenza sullo scivolo, infatti, ha causato un’accelerazione tale da far saltare i bambini. Quindi, anziché fare un giro comodo e divertente, i piccoli utenti si sono ritrovati lanciati in aria a causa della velocità provocata dalla giostra. La vicenda è stata ricostruita da Ladbible, secondo cui un testimone oculare ha confermato che l’impatto dell’atterraggio per la gravità è stato a dir poco problematico per i bambini. Dunque, questo scivolo gigante è durato solo quattro ore prima di essere chiuso.

Ameba mangia cervello, 2 decessi in pochi mesi negli Usa/ Ultima vittima è un bambino

BAMBINI LANCIATI IN ARIA: SCIVOLO CHIUSO DOPO 4 ORE

«Quello che ho notato è stato l’impatto che hanno avuto con il suolo scendendo dalle colline. Se avessero continuato a salire su quello scivolo, qualcuno si sarebbe fatto male», ha raccontato Kenyatta McAdney ai microfoni di ABC13. Lo stesso ha spiegato di aver venduto i suoi biglietti per lo scivolo dopo l’esperienza traumatica. «Stavo scendendo molto più velocemente di quanto pensassi», ha raccontato il figlio. Il supervisore del parco divertimenti Belle Isle Joel Thomas per il Dipartimento delle Risorse Naturali del Michigan in un comunicato ha dichiarato che auspica che lo scivolo possa tornare a funzionare presto dopo alcune modifiche. «Speriamo che dopo il piccolo aggiustamento saremo di nuovo operativi e che lo scivolo sia più lento per un maggiore divertimento». Gli utenti sui social media, dove è stato pubblicato anche un video che testimonia la pericolosità dello scivolo, sono stupiti dal fatto che ci siano volute quattro ore per chiudere lo scivolo.

Chico Forti "Di Maio e Cartabia? Credo alle loro promesse"/ Ma estradizione è ferma…

The giant slide at Belle Isle Park in Michigan was open for only 4 hours before workers shut it down to make adjustments. I wonder why they decided to do such a thing 😳 pic.twitter.com/q7jpFdLdAO — Art (@artcombatpod) August 19, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA