Piero Chiambretti, “Farò un programma con 100 bambini”/ Svelato il nome…

Piero Chiambretti al timone di un programma in prima serata, di cosa si tratta?

Piero Chiambretti alla conduzione di un nuovo programma. A lanciare la notizia il portale The Pipol Tv. Il conduttore ha postato sul profilo Instagram un video in cui ha annunciato ai suoi followers la grande novità. I casting del programma inizieranno a settembre. Il conduttore ha dichiarato: “Questo programma lo farò insieme a 100 bambini, io sarò il centunesimo”. Sul portale si legge: “Sarà una nuova versione del programma storico di Paolo Bonolis “Chi ha incastrato Peter Pan!”? O un format del tutto inedito?”. A quattro anni di distanza dalla Repubblica delle Donne, Piero Chiambretti è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura.

Pietro Chiambretti "Morendo mia madre mi ha fatto vivere due volte"/ La figlia Margherita e il caso Tiki Taka

Stando a quanto riportato da TvBlog si tratta di un programma che avrà per protagonisti ben cento bambini, come si evince dal suo titolo. A dispetto di quanto annunciato durante la presentazione dei palinsesti, il programma non si chiamerà Talentissimo Me. Si tratterà di un programma di intrattenimento e non di un talent show. I piccoli protagonisti avranno un’età compresa tra i 6 e gli 11 anni. I casting sono in corso e del reclutamento se ne sta occupando la Sdl 2005 di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Per questo motivo si pensa che il programma possa essere una rivisitazione dello storico Chi ha incastrato Peter Pan. Che ne pensate?

Chiambretti chiede taglio mantenimento figlia Margherita/ "Mio reddito s'è dimezzato"

Piero Chiambretti abbandona Tiki Taka, come mai?

L’avventura di Piero Chiambretti a Tiki Taka è giunta al capolinea. Il conduttore lo aveva annunciato lo scorso 23 maggio nel corso di una diretta: “La trasmissione del 23 maggio sarà l’ultima, poi mai più”. Il conduttore aveva ereditato il programma da Pierluigi Pardo con l’intento di accendere di più gli ascolti. Complice l’orario della messa in onda rovinoso, Chiambretti non è riuscito nell’obiettivo.

Tiki Taka non parte mai prima di mezzanotte; ieri la puntata è iniziata alle 00:16, preceduta da un’anteprima di dieci minuti. E Chiambretti, ironico ma stizzito, in apertura l’ha fatto palesemente notare, facendosi trovare “assonnato” su un letto: “Scusate, siamo in onda? Che ore sono? Sono quasi le sette, è quasi ora di colazione. Buonasera! Scusate, ho visto Sassuolo-Juventus e poi mi sono appisolato”. Piero Chiambretti è pronto per partire con una nuova avventura televisiva. Il nuovo programma vedrà Chiambretti a contatto con i bambini. Tra loro ci saranno dei confronti senza filtri e “comandi esterni allo scopo di tirar fuori verità, leggerezza e una loro lettura spontanea del presente”.

Chiambretti e Proce tra Top Communicator 2022/ Pregliasco premiato per Correttezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA