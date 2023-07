Bambino di 9 anni si schianta con una mini moto contro un albero a Pavia/ È grave

Un bambino di 9 anni in provincia di Pavia si è schiantato contro un albero con una mini moto da cross in un terreno adiacente alla sua abitazione. Il dramma, come riportato da Ansa, è avvenuto questa mattina, intorno alle 10.30, a Chignolo Po. Il piccolo adesso si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è in condizioni gravi.

I primi a chiamare i soccorsi sono stati i genitori del bambino, i quali si sono accorti che aveva perso i sensi dopo avere urtato in modo violento contro una pianta. È stato immediatamente chiamato il 118 e i sanitari, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto si sono recati anche i Carabinieri della compagnia di Stradella, che stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti.

Bambino di 9 anni si schianta con una mini moto contro un albero a Pavia: la vicenda

C’è apprensione dunque per le condizioni di salute del bambino di 9 anni che si è schiantato con una mini moto contro un albero nel cortile della sua abitazione a Chignolo Po, in provincia di Pavia. Spetterà alle autorità competenti, invece, il compito di comprendere cosa sia accaduto nei dettagli e se ci siano eventuali responsabilità da parte dei genitori.

È stato comunque esclusa sin dai primi istanti successivi al dramma l’ipotesi che fossero coinvolti altri mezzi, anche perché l’incidente non è avvenuto nella strada pubblica. Pare che il mezzo da cross utilizzato dal piccolo non abbia mai abbandonato la proprietà privata.

