Durante un evento a Barletta, un sasso è stato lanciato contro il virologo Fabrizio Pregliasco. L’episodio è avvenuto mentre il celebre virologo stava esponendo alcune sue considerazioni sul Coronavirus. “Ho detto che c’è una ripresa, anche se non siamo in una situazione di emergenza, e ho usato toni più che tranquillizzanti”, ha dichiarato Pregliasco in una intervista rilasciata sulle pagine di Adnkronos Salute. Durante la pandemia, la figura di Pregliasco, così come quella di altri suoi colleghi, è diventata piuttosto divisiva nell’opinione pubblica.

A quanto pare, le cose non sono cambiate, anzi sono persino peggiorate, con questo grave atto di violenza nei suoi confronti. Mentre cercava di rispondere ad una domanda posta dalla conduttrice della serata, infatti, un sasso gli è stato lanciato contro da qualcuno del pubblico, ma fortunatamente il virologo ne è uscito illeso.

Un sasso contro Pregliasco, la paura del virologo: “Ho sentito il botto e poi…”

“Ho sentito il botto, ma non mi sono reso conto subito che si trattava di un sasso che era arrivato vicino a me. La presentatrice, invece, se n’è accorta e ha interrotto l’evento”, ha spiegato Pregliasco. I virologi, infatti, sono spesso finiti nel mirino di facinorosi, soprattutto dopo la notorietà acquisita durante la pandemia. “È assurdo: parlavo in termini assolutamente tranquilli di convivenza con questo virus, che non deve essere sottovalutato, soprattutto per i fragili. Niente di più”, ha constatato il virologo, visibilmente amareggiato.

“È stato un episodio spiacevole e purtroppo non è la prima volta che mi trovo a dover fronteggiare contestazioni su temi legati al Covid. In passato ci sono stati solo fischi o insulti verbali, ma questa volta si è trattato di qualcosa di più grave, anche se, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito”, la conclusione di Pregliasco, quasi costretto a giustificarsi per aver affrontato un tema così importante sul palco pugliese.