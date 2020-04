Banana Joe, Rete 4/ Bud Spencer torna con un grande classico della commedia italiana (oggi, 12 aprile 2020)

Banana Joe va in onda oggi, 12 aprile, su Rete 4. Si tratta di una commedia del 1982 con Bud Spencer, diretta da Steno. L’appuntamento è per le 21.15. Dopo i successi di Pedone l’africano e Piedone l’Egitto, Steno e Spencer si ritrovano ancora a lavorare insieme in questa commedia che nasce da un’idea di Carlo Pedrasoli, nome d’arte di Bud Spencer, è stato scritto da Mario Amendola, Bruno Corbucci e il regista e montato da Raimondo Crociani. Prodotto da Derby Cinematografica (Roma) e Lisa Film (Monaco), la pellicola vede un ricco cast di attori, tra cui: Marina Langner (Dorianne), Mario Scarpetta (Manuel Pezzullo), Gianfranco Barra (Señor Josè Torsillo), Enzo Garinei (ing. Moreno), Giorgio Bracardi (sergente Josè Felipe Maria Martiño). La fotografia è stata curata da Luigi Kuveiller, mentre le musiche da Guido e Maurizio De Angelis. Questi ultimi conosciuti come Oliver Onions hanno firmato le colonne sonore di altri lavori con Bud protagonista.

Banana Joe, la trama

Banana Joe è ambientato ad Amantido, villaggio sud-americano, dove vive un uomo ingenuo e orfano chiamato Banana Joe. Quest’ultimo si occupa di commercio di banane, che scambia on altri prodotti utili per i nativi indios del villaggio, che lo hanno accolto e lo rispettano. L’arrivo nel posto di un boss malavitoso di San Cristobal, il señor Torsillo, che vuole controllare il commercio della frutta, realizzare un casinò illegale e sfruttare i bambini indios, costringe Joe a intraprendere un viaggio per avere la licenza per il commercio delle banane e contrastare i progetti del boss. A tal fine, va all’arcivescovado per trovare i documenti che attestino la sua esistenza, ma con poca fortuna in quanto l’anagrafe è stato bruciato. Intanto, conosce Manuel Pezzullo, un truffatore napoletano che non lo aiuta per niente, anzi gli crea solo problema.

Per racimolare qualche soldo, Joe di fa assumere come buttafuori in un night club di proprietà di Torsillo, qui incontra Dorianne, la cantante del locale e si innamora. Dopo che padre Enrique dell’arcivescovado, gli comunica che i documenti sono stati bruciati e aver steso gli uomini di Torsillo che lo volevano uccidere, Joe, si reca recarsi al Ministero ma anche qui con poca fortuna e così è costretto a svolgere il servizio militare, presso la vicina caserma Zoncada, per riuscire a ottenere documento di identità. Una volta fatto il militare sotto la sotto la guida del sergente Martiño e ottenuto il documento ritorna al Ministero dove viene arrestato per avere appeso al muro un ministro corrotto. Intanto nel villaggio viene aperto il casinò, uscito dal carcere Joe torna ad Amandito e cera in tutti i modi di e finito di scontare di rovinare i piani di Torsillo, malmenando i suoi uomini e chiudendo nel frigo Moreno, l’ingegnere corrotto da boss. La polizia arriva nel villaggio per arrestare Manuel, ma viene graziato dopo le pillole di quest’ultimo avevano favorito la nascita del primogenito del Presidente della Repubblica. Torsillo, dopo aver fatto di tutto per liberarsi di Manuel e Joe, viene arrestato. Alla fine Joe, con la sua licenza è libero di commerciare banane, con accanto Dorianne.

