Bancoposta, sito e app Poste Italiane down/ Non funzionano oggi: cosa è successo

Il sito Poste Italiane è down da questa mattina, così pure l’app Bancoposta. Non sono ancora note le ragioni dei disservizi, ma molti utenti non riescono ad accedere di fatto al proprio profilo oggi, martedì 10 settembre 2019. È stata una mattinata difficile per i clienti di Poste Italiane, ma la situazione non è migliorata nel pomeriggio. Il sito internet e le applicazioni Android e iOS hanno registrato dei problemi, quindi non è stato possibile controllare il saldo del proprio conto, la lista dei movimenti, fare operazioni online e bonifici SEPA. Gli utenti hanno avuto a che fare con un malfunzionamento generalizzato, anche se ci sono stati degli utenti che non hanno avvertito alcun tipo di problema, riuscendo a portare a termine le operazioni. Oltre a Bancoposta, l’app di Poste Italiane, ha avuto dei problemi anche quella di PostePay, dedicata ai clienti che usano la carta prepagata. Anche in questo caso è comparso un messaggio di errore, quindi è stato impossibile eseguire qualsiasi operazione.

BANCOPOSTA, POSTE ITALIANE DOWN/ SITO E APP NON FUNZIONANO

Sul sito DownDetector, specializzato nel raccogliere le segnalazioni degli utenti quando servizi e app non funzionano, ci sono centinaia di segnalazioni sin dal mattino fino a poco fa riguardo il malfunzionamento del sito e dell’app Bancoposta di Poste Italiane. Basta scorrere i vari commenti degli utenti per farsi un’idea di cosa sta accadendo. C’è chi segnala l’impossibilità di effettuare il login per entrare nella propria area privata, mentre chi riesce a superare questo ostacolo non riesce comunque a compiere delle operazioni, anche quelle più semplici, come controllare ad esempio il saldo del proprio conto corrente. Discorso simile per l’app Postepay, la carta prepagata di Poste Italiane. Non è chiaro perché il sito e l’app siano down, ma immaginiamo che i tecnici siano al lavoro in queste ore per risolvere il problema. Alle 19 comunque permanevano i problemi di accesso al sito e all’app di Poste Italiane.

