Bandiere blu 2022, quali sono?/ Classifica regioni e località: in testa la Liguria

Bandiere blu 2022, quali sono? Anche quest’anno sono stati assegnati i riconoscimenti per le acque più pulite d’Italia alle località balneari del Belpaese che più si sono distinte non solo sotto quest’aspetto, ma anche in materia di spiagge sicure e attrezzate per fare fronte fronte alle esigenze di tutti. Premiati 427 luoghi in 210 differenti Comuni. Al comando della speciale graduatoria delle Regioni con più bandiere blu vi è la Liguria (32), seguita dalla Campania, dalla Toscana e dalla Puglia (18) e, sul terzo gradino del podio, dall’accoppiata composta dalla Calabria e dalle Marche.

Partendo proprio dalla capolista, la Liguria, hanno ricevuto il riconoscimento le località di Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, Framura Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Varazze.

BANDIERE BLU 2022: LE LOCALITÀ DELLE REGIONI PIÙ PREMIATE

Proseguendo nella lettura della classifica delle location insignite del prestigioso premio bandiera blu 2022, si incontra la Campania, che annovera Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri, Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani e Vibonati. Ex aequo figura anche la Toscana, con Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Follonica, Castiglione della Pescaia e Grosseto. A quota 18 bandiere blu 2022 c’è anche la Puglia (Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta, Margherita di Savoia, Bisceglie, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Castellaneta, Maruggio, Ginosa, Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò).

Terza posizione in classifica a pari merito (17 bandiere blu 2022) per Calabria e Marche: nella prima regione hanno agguantato l’ambìto vessillo le località di Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana, Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto, Sellia Marina, Soverato, Tropea, Caulonia, Roccella Jonica e Siderno, mentre nel territorio marchigiano sono state premiate Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Fermo, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto.











