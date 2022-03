Banijay Italia/ Acquisisce Grøenlandia Group e rafforza l’offerta di film e serie tv

Banijay conferma oggi l’ingresso in Banijay Italia Holding di Grøenlandia Group, casa di produzione italiana di contenuti scripted premium. Guidata dai registi e produttori Matteo Rovere e Sydney Sibilia, la società è nota per la realizzazione di film di successo per il cinema, la televisione e le piattaforme streaming, nonché per la creazione di diversi prodotti seriali. Entrando a far parte del gruppo Banijay, Grøenlandia rafforza ulteriormente il proprio obiettivo di crescita internazionale.

Il gruppo Grøenlandia include dal 2014 anche Ascent Film, fondata e diretta da Andrea Paris, che continuerà ad operare all’interno del gruppo. I titoli realizzati da Ascent e largamente premiati includono lungometraggi, cortometraggi e documentari, con l’obiettivo di individuare e promuovere nuovi talenti e storie ancora da raccontare.

Nata nel 2014, Grøenlandia, che segue il motto “idee oltre i confini”, ha sempre diretto i propri sforzi a creare contenuti che rinnovino la grande tradizione dell’audiovisivo italiano, anche nel panorama internazionale. In pochi anni ha realizzato numerose produzioni che hanno ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica, tra cui i film Il Primo Re, diretto da Matteo Rovere; Masterclass e Ad Honorem – sequel di Smetto Quando Voglio, la saga di Sydney Sibilia autore anche de L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose; i film diretti da Simone Godano Moglie e Marito, Croce e Delizia e Marilyn ha gli occhi neri; Il Campione di Leonardo D’Agostini; La Belva, action movie diretto da Ludovico Di Martino e molti altri.

Grøenlandia ha anche realizzato la serie TV Romulus, Nastro d’Argento 2021 per la miglior serie italiana, e il film per la televisione Carosello Carosone, sulla vita del grande musicista Renato Carosone, diretto da Lucio Pellegrini, oltre a numerose altre pellicole e serie di prossima uscita.











