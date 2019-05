Bankitalia, Visco “senza Ue Italia più povera“/ Al Governo “stop parole, spread alto”

La relazione annuale di Bankitalia per l’anno passato è uno degli appuntamenti istituzionali che ogni anno si ripetono pedissequamente e con toni spesso assai poco “interessanti” per la politica, più che altro spesso dedicati agli addetti ai lavori: eppure quest’anno il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, dato il contesto particolare della nostra economia appena chiamata tramite la Lettera della Commissione Ue a dare riscontri immediati sulla mancanza di abbattimento del debito, ha voluto dare una sterzata con numerosi richiami all’esecutivo gialloverde oltre che un bilancio particolare di questo lungo periodo elettorale pre-Elezioni Europee. Ora che il Pil italiano arranca e frena (è di oggi l’ennesima pessima notizia dall’Istat, con il Pil su base annua a -0,1%, la prima volta dal 2013) Ignazio Visco invita il governo a non perdere di vista la stella polare dell’Europa: «saremmo stati più poveri senza l’Europa, lo diventeremmo se dovessimo farne un avversario. Addossare all’Europa le colpe del nostro disagio è un errore».

BANKITALIA, APPELLO DI VISCO AL GOVERNO

Un avviso indiretto a Salvini e Di Maio quello lanciato dal n.1 di Bankitalia che poi prosegue nelle sue considerazioni finali all’annuale congresso, «In prospettiva il Paese ha bisogno di un’ampia riforma fiscale che riordini quel complesso articolato di nuove forme di tassazione, agevolazioni e esenzioni che si è stratificato dagli anni settanta, e punti a incentivare lavoro e imprese». Dunque bene la Flat Tax ma non può essere solo quella a smuovere l’economia e la stagnazione fiscale del nostro Paese: «Rivedendo solo alcune agevolazioni o modificando la struttura di una singola imposta si proseguirebbe in questo processo di stratificazione. Bisogna invece interromperlo – ha spiegato ancora Visco nel suo lungo intervento – per disegnare una struttura stabile che dia certezze a chi produce e consuma, investe e risparmia, con un intervento volto a premiare il lavoro e favorire l’attività di impresa, tenendo conto delle interazioni tra tutti gli elementi del sistema fiscale: tra il livello della tassazione indiretta e quello degli aiuti per i redditi più bassi; tra le aliquote delle imposte dirette e le detrazioni e deduzioni che le accompagnano; tra il sostegno dei redditi e gli incentivi al lavoro; tra le varie eccezioni al regime generale di tassazione previsto per ciascuna base imponibile; tra tutte queste componenti e il contrasto all’evasione, da attuare sfruttando appieno le tecnologie disponibili». Sul fronte Spread, ancora in aumento oggi sopra 290 punti in attesa della risposta del Governo alla Lettera Ue, «è un rischio per le banche e le imprese, ora attenti tutti alle parole».

