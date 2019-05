Lettera Ue, oggi risposta Governo/ Salvini-Tria “no manovra correttiva o aumento Iva”

Sarebbe in scadenza per oggi la risposta del Governo italiano alla lettera Ue giunta nei giorni scorsi da Bruxelles per avvertire l’Italia della concreta possibilità di una procedura d’infrazione al nostro Paese (e sarebbe la prima vera “maxi multa” nella storia della Unione Europea, ndr) per il debito eccessivo e il rapporto Deficit/Pil insoddisfacente. Come annunciato ieri dopo il vertice al Ministero delle Finanze tra Matteo Salvini e Giovanni Tria, l’Italia «eviterà la procedura di infrazione perché l’economia, dopo la brusca frenata di fine anno, ora è in ripresa, l’azione del governo la sta accompagnando e il deficit potrà fermarsi anche sotto il 2,4% senza bisogno di una nuova manovra». Ottimismo “sparso” dal Mef, con il placet del Premier Conte, nel momento di massima crisi del M5s e laddove i rapporti tra Salvini e Di Maio sono in fase di “ripartenza” dopo il voto di ieri sulla piattaforma Rousseau che ha “scongiurato” un cambio di leader in casa 5Stelle. Tria si è detto tranquillo rispetto ai rapporti con Bruxelles assicurando poi tutti che anche la Lega è d’accordo col rispettare le regole Ue.

LETTERA UE, COSA RISPONDERÀ IL GOVERNO CONTE?

In attesa di capire cosa sarà contenuto in quella lettera di risposta ai commissari Moscovici e Dombrovskis, il Governo si muove praticamente solo in casa Lega in queste ore, con Di Maio “frenato” dai guai interni e dal tentativo di ricostruire la propria leadership “macchiata” dalla sconfitta bruciante alle Elezioni Europee. «Abbiamo avuto un’ora e mezza di confronto col ministro dell’Economia sulla lettera (della Commissione Ue sul debito, ndr) cui risponderemo educatamente con numeri e dati positivi ed evidenti che metteranno al riparo il Paese da ulteriori lettere o infrazioni. Fortunatamente lo Stato sta incassando più del previsto e spendendo meno e ci sono segnali evidenti di ripresa», spiegava ieri Salvini mentre Tria durante il festival dell’Economia in Trentino ha ripetuto «le manovre correttive non servono, la nostra risposta è diretta a spiegare alla Commissione europea quanto è accaduto e a dare spiegazioni su quello che ci hanno chiesto nella lettera». Non solo, secondo il vicepremier «per il 2019 siamo abbastanza tranquilli di raggiungere se non migliorare gli obiettivi concordati con Bruxelles». L’obiettivo è quello di non aumentare le tasse, anzi di ridurle (Flat Tax) e di non aumentare l’Iva, cosa mai del tutto accantonata da Tria: il tutto rispettando gli obblighi della Commissione Ue e dando respiro alla crescita del Paese. L’impresa se non impossibile è quantomeno ingente, il Governo lo sa e spera di poter negoziare con Bruxelles nel momento in cui la stessa Commissione Europea è in “scadenza” dopo il voto del 26 maggio.

