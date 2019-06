BARACK OBAMA OSPITE DI GEORGE CLOONEY SUL LAGO DI COMO/ Laglio diventa blindata

Barack Obama ospite di George Clooney nella sua villa sul Lago di Como. E come si conviene per una visita di un ex presidente degli Stati Uniti ecco che Laglio, il paese sulle sponde del Lario che vanta l’attore hollywoodiano tra i suoi residenti abituali, si prepara ad essere blindata. Come riportato da TgCom 24, Obama atterrerà domani, venerdì 21 giugno, a Milano insieme alla moglie Michelle e alle figlie, dopodiché si dirigerà verso Villa Oleandra, la residenza di George Clooney che già in passato ha accolto molti ospiti vip. Rispetto al passato, però, c’è da notare come in paese vi sia molto fermento, soprattutto in ragione delle misure precauzionali volte a garantire la sicurezza dell’ex presidente americano e della sua famiglia e di conseguenza quella degli altri abitanti di Laglio. Sabato sera è prevista invece una cena benefica sul Lago.

BARACK OBAMA OSPITE DI GEORGE CLOONEY SUL LAGO DI COMO

Tra le misure volte a garantire la sicurezza e la privacy della coppia Barack e Michelle Obama e di quella composta da George e Amal Clooney, il sindaco di Laglio ha già annunciato la chiusura di un parcheggio vicino alla residenza e ribadito i divieti attorno alla villa. Come riferito da TgCom24, “un’ordinanza pensata per tutelare la riservatezza dell’attore in cui si vieta il passaggio e la sosta attorno a Villa Oleandra sarà ulteriormente rafforzata per la visita di Obama”. Le precauzioni e i controlli riguarderanno anche il lago, soprattutto il tratto in cui si affaccia il giardino di casa Clooney. Da 15 anni a questa parte George Clooney ha fatto del Lago di Como il suo rifugio italiano, con molto orgoglio da parte dei residenti. Un sentimento espresso ottimamente da parte del sindaco Roberto Pozzi:”Per tanti onori, qualche onere dobbiamo accollarcelo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA