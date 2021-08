Barbapapà, sigla di Orietta Berti e Claudio Lippi/ Video: ne furono anche doppiatori!

Il nuovo appuntamento di Techetechetè ci farà tornare bambini. Per la puntata di oggi, 4 agosto, lo show ci farà riascoltare e vedere alcune delle sigle dei cartoni animati più belle della TV degli anni ’70 e ’80. Una di queste è Barbapapà, cartone la cui prima serie è stata realizzata in Giappone nel 1974 e che è tratta da una serie di libri per bambini creata da Annette Tison e Talus Taylor. Non tutti sanno che a cantare la celebre sigla dell’anime sono Orietta Berti e Claudio Lippi. Ma com’è finita la loro voce su una sigla per bambini? In occasione della messa in onda della seconda serie dei Barbapapà, che stava ottenendo un grande successo sian in Giappone che in Italia, si decise di realizzare un album contenente la sigla e, dunque, colonna sonora del cartone. Proprio Claudio Lippi e Orietta Berti vennero scelti per mettere a punto l’opera. A cantante insieme a loro ci sono anche I piccoli cantori di Nini Comolli.

Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “Due caratteri diversi, lui è un testone”

Orietta Berti e Claudio Lippi, non solo cantanti ma anche doppiatori di Barbapapà

Orietta Berti e Claudio Lippi cantano, dunque, i brani dedicati al cartone animato che, come ricorda Wikipedia, furono adattati in italiano da Lorenzo Raggi. Questi si basano sulla versione originale olandese di Joop Stokkermans (musica) e Burny Bos (testi). Oltre a cantare, Orietta Berti doppiò le voci femminili del cartone animato e lo stesso fece Claudio Lippi che doppiò quella di Barbapapà e di tutti i personaggi maschili della serie. Il disco è stato pubblicato in un’unica edizione in LP. Non è possibile trovarlo in versione digitale.

Orietta Berti/ "Mille si poteva fare in due modi ma Fedez mi disse di fare come se.."

LEGGI ANCHE:

Orietta Berti "Covid? Dolori fortissimi"/ "Tac e risonanze: importanti conseguenze"

© RIPRODUZIONE RISERVATA