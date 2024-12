Orietta Berti è sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini, l’unico uomo della sua vita, l’amatissimo marito con il quale ancora oggi condivide la sua esistenza. Osvaldo ed Orietta si sono conosciuti a Montecchio, alla fiera di San Simone, come più volte raccontato proprio lei: Osvaldo non aveva capito fin da subito di essere preso dalla bella cantante, così è stato una settimana a rimuginare sull’incontro, prima di capire che poteva essere interessato a lei. Da quel momento, dopo l’invito ad uscire, i due non si sono mai divisi, né nella vita privata né sul lavoro: Osvaldo ha sempre sostenuto Orietta, e proprio per questo il loro rapporto è sempre andato avanti con il vento a favore.

“Quando c’è l’amore non c’è bisogno di cercare altro” ha rivelato proprio Orietta: il suo rapporto con Osvaldo infatti va avanti ormai da quasi sessant’anni e non accenna ad arrestarsi. Ma qual è il segreto per un rapporto così lungo e duraturo? L’artista ha più volte dichiarato che proprio la passione e il rispetto sono stati la loro forza, e hanno fatto sì che il rapporto andasse avanti sempre con l’amore di sessant’anni fa.

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini: genitori di Omar e Otis

La vita di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini insieme è stata meravigliosa, fatta di tanti sacrifici ma anche di emozioni e gioie, come la nascita dei loro figli, Omar e Otis. I due ragazzi sono venuti al mondo nel 1975 e nel 1980, dunque più di 10 anni dopo il matrimonio. Una volta che i figli sono diventati grandi, sono stati proprio loro ad accompagnare la mamma in giro per il mondo, mentre Osvaldo si è goduto un po’ il meritato riposo: nonostante questo è sempre rimasto alle spalle della moglie, sostenendola in ogni sua avventura e facendo sì che la donna della sua vita fosse sempre felice e appagata, sul lavoro ma anche soprattutto nella vita privata.