Barbara Alberti da squalifica?/ “Imma Battaglia figlia di put*ana” Su Eva Grimaldi…

Barbara Alberti al vetriolo contro Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Tutto parte da uno sfogo di Licia Nunez al Grande Fratello Vip sull’ex compagna. Nel mezzo della discussione la Alberti, cercando di analizzare il “triangolo” amoroso, ha appellato la Battaglia come «figlia di pu..ana», mentre ha definito «megalomane» la Grimaldi. Saggia e intelligente, l’anziana concorrente del reality di Canale 5 ha dimostrato di avere anche le unghia affilate quando qualcosa o qualcuno la fa arrabbiare. «Imma è proprio una figlia di put..na. Ed Eva Grimaldi? Ma chi se la in..la, è una megalomane, neanche fossero Brad Pitt ed Angelina Jolie». Barbara Alberti, particolarmente dura verso la coppia, ha superato il limite del consentito. «Imma è stata cattiva, volgare, non capisco questo modo di fare, è proprio una figlia di pu..ana», ha infatti sbottato. E poi ha preso di mira la moglie dell’attivista LGBT, con Rita Rusic che inizialmente non ha neppure compreso la terminologia offensiva usata dalla Alberti.

BARBARA ALBERTI CHOC AL GF VIP 4: RISCHIA SQUALIFICA?

L’attacco choc di Barbara Alberti ha avuto degli strascichi sui social. Molti utenti che seguono il Grande Fratello Vip 4 hanno chiesto l’espulsione della concorrente. «Squalificatela», hanno scritto in molti riferendosi alla scrittrice. Il modo con cui ha preso le parti di Licia Nunez sulla storia di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi non è piaciuto al popolo dei social. E infatti su Twitter le reazioni non si sono fatte attendere. «Perché Mediaset non fa niente? Avrebbero dovuto allontanarla all’istante». Altri invece hanno scritto: «Sentendo le sue esternazioni, mi è decaduta, anzi sprofondata». Ma c’è anche questo commento: «Nella vita puoi essere colto. Ma se ti manca il rispetto, sei un asino». Arriverà un provvedimento per Barbara Alberti? In molti lo auspicano, ma non ci resta che aspettare la prossima puntata del reality. Intanto il caso fa discutere e divide chi si diverte per le esternazioni spontanee della scrittrice e chi ritiene invece che abbia esagerato.





