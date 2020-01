Barbara Alberti/ Video, “Paola Caruso? Una donna così…” (Grande Fratello Vip 4)

Barbara Alberti ha raccolto di nuovo consensi: i fan del Grande Fratello Vip 4 non possono che esultare di fronte ad una concorrente così puntuale quanto spietata, seppur gentile, in ogni sua dichiarazione. Interrogata da Alfonso Signorini in merito allo scandalo Salvo Veneziano, la scrittrice infatti ha usato parole dure per descrivere il suo comportamento: “I maschi sono ancora frustrati. […] Ammazzano una donna al giorno e ci sono ancora delle pene inadeguate”. Secondo la Alberti, le frasi usate da Veneziano su Elisa De Panicis, che ancora adesso indignano i social, sono più che pesanti: “Ancora adesso. Invece che essere ammirati da una donna… quella non è ammirazione, quella è aggressività pura. Una specie di preludio allo stupro, una specie di stupro verbale”. Frasi che hanno spinto il pubblico a condannare l’ex gieffino e che secondo la Alberti sono sintomo di una società sempre più retrograda. “Stiamo pagando cara la nostra emancipazione”, ha aggiunto parlando della battaglia senza tempo delle donne. La sceneggiatrice tuttavia sembra aver trovato in un altro degli highlander la sua nemesi: Pasquale Laricchia. “Un logorroico, è convinto che le sue parole siano verità rivelate”, ha confessato ad Andrea Montovoli negli ultimi giorni. Una visione che di sicuro sarà peggiorata in seguito al tentativo di difesa da parte del concorrente pugliese, accusato di complicità nello scandalo Veneziano per aver riso alle sue frasi sessiste. Clicca qui per guardare il video di Barbara Alberti.

Barbara Alberti, Grande Fratello Vip 4: un’ondata di polemiche

Barbara Alberti non è immune all’ondata di polemica che si sta abbattendo sul Grande Fratello Vip 4 in questi giorni. La scrittrice infatti ha riservato parole piuttosto dure anche nei confronti di Paola Caruso, entrata nella Casa nella diretta dello scorso mercoledì per un confronto con Ivan Gonzalez. “Neanche con una forchetta una donna così”, ha detto la sceneggiatrice mentre si trovata in camera da letto con il resto dello staff. La Alberti non è l’unica ad aver preso le distanze dall’ex Bonas: persino Pupo, durante la diretta, ha esternato il proprio pensiero negativo: “Una così che non sta mai zitta non la toccherei nemmeno io”. Il disappunto di alcuni non si è fatto attendere sui social e non solo da parte del pubblico, ma anche di alcuni volti noti del piccolo schermo. E’ il caso di Francesca Cipriani, che nelle sue Stories di Instagram ha rivelato un retroscena sulla sua conoscenza con la scrittrice: “Ce l’aveva anche con me da Chiambretti Night. Evidentemente ce l’ha con le bionde o con le donne in generale. Anzi, sicuramente avrà scambiato Paola [Di Benedetto, ndr] per me”. Alla luce di tutto questo, c’è già chi è sul piede di guerra per chiedere provvedimenti contro la Alberti. Che cosa succederà questa sera?

