Barbara Alberti/ Dopo le liti pronta a ritirarsi dal Grande Fratello Vip?

I fan di Barbara Alberti lo temevano già da tempo: la scrittrice potrebbe scegliere di andarsene dal Grande Fratello Vip 4. Come sta accadendo anche ad altri concorrenti, la scrittrice ha accolto male la notizia delle nomination palesi. La Alberti ha confidato infatti all’amica Adriana Volpe di non aver ben capito il regolamento e di aver votato un uomo perchè sicura di non poter dare la nomination ad una donna. La conduttrice però le ha fatto notare che tutto il gruppo le aveva appena spiegato, più volte, le regole. “Pensi che finga?”, ha sbottato la Alberti, spingendo la Volpe in difensiva. “Ma perchè devi sempre attaccarmi ogni volta che ti dico una cosa? Giuro che non parlo più, adesso io non parlo perchè ogni volta che dico una cosa sembra sempre che sia un attacco a lei”, ha detto al resto del gruppo. A quel punto Barbara ha svelato il suo pensiero su Adriana: la considera intoccabile. Il motivo? Quanto accaduto fra la presentatrice e Giancarlo Magalli. “Dal momento in cui io ti ho visto per due volte parlare di questa cosa… tu per me sei come non so… come si chiama quell’eroina napoletana che è stata impiccata dai Borbone? Eleonora Fonseca Pimentel. Non so se hai presente. Io non l’avrei mai avuto un coraggio del genere in televisione di dire…”, ha sottolineato. Clicca qui per guardare il video di Barbara Alberti e Adriana Volpe. La tensione si è conclusa poi con un abbraccio fra le due. Barbara poi ha confessato a Rita Rusic il suo pensiero in merito al meccanismo del reality: “Siamo qui per eliminarci”.

Barbara Alberti non riesce a dimenticare quanto accaduto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4. Colta dallo sconforto, la scrittrice starebbe meditando addirittura di abbandonare il programma. Approfittando di un momento con il gruppo, la Alberti è ritornata sul discorso Pasquale Laricchia e sulle frasi pesanti dette nei suoi confronti. Il suo timore è che il pubblico possa vederla in cattiva luce. “Pasquale si è offeso. Io non intendevo dirlo in senso letterario”, ha sottolineato riferendosi alla parola stupido destinata all’ex gieffino, “il mio istinto mi dice di ritirarmi, penso che sia arrivato il momento”. Un dettaglio che coincide tra l’altro con una delle voci di corridoio che circolavano sui social già prima dell’inizio del programma, ovvero che la Alberti sarebbe rimasta nel reality solo per un paio di settimane, oppure tre in tutto. Una coincidenza oppure un piano ben preciso? La sceneggiatrice intanto fa i conti con il voto della salvezza data a Fernanda Lessa, svelando di essersi pentita del suo stesso gesto. “Ci hanno fatto vedere la sua storia così da indurci a salvarla per far piacere al pubblico”, ha evidenziato. Qualcun altro però sembra aver timore della sua di nomination: Andrea Denver crede infatti che non sia una persona affidabile e che la donna scelga di dare la nomination in base all’umore della giornata.

