Barbara Alberti, chi è la scrittrice/ “Viviamo in un’umanità piena di carogne”

La vita della scrittrice e l’avvicinamento ai reality

Tra gli ospiti della puntata di stasera martedì 4 giugno di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il padrone di casa Piero Chiambretti avrà il piacere di ospitare Barbara Alberti, nota scrittrice e opinionista che negli anni scorsi abbiamo visto partecipare anche al Grande Fratello Vip. Non è mai stata delicata con l’umanità e spesso si è resa protagonista di commenti taglienti verso il mondo che ci circonda, nata a Umbertide l’11 aprile del 1943, si affaccia intorno ai 30 anni al mondo della letteratura, dove inizia a coltivare la sua passione per la scrittura dedicandosi anima e corpo a dei romanzi.

Poi l’arrivo in tv, nel 2013 è stata protagonista di una lite passata alla storia con Vittorio Sgarbi, poi ha deciso di tastare anche il mondo dei reality, partecipando prima a La fattoria e poi al primo GF Vip condotto da Alfonso Signorini, che provò ad alzare la quota cultura nel loft di Cinecittà avvalendosi della presenza di Barbara Alberti.

Barbara Alberti: “Mondo di carogne, tradita anche dal mio cane”

In una sua celebre riflessione affidata alle pagine di Specchio, Barbara Alberti raccontò il suo punto di vista sull’umanità, non risparmiano giudizi duri come spesso fatto negli anni. La scrittrice raccontò di essere stata tradita dal suo cane, che preferì una bionda signora arrivata dalla Polonia, senza più guardare in faccia nessuno. Sulle colonne del giornale, Barbara scrisse senza freni: “Questi animali ormai sono talmente antropomorfi che sono diventati carogne come noi”.

Nella sua vita Barbara Alberti ha avuto un grande amore, quello per l’ex marito Amedeo Pagani, rimasti poi molto legati per il bene dei loro figli Samuela e Malcom: “Sono arrivati tutti e due nei periodi di tempo in cui io prendevo la pillola, vatti a fidare degli anticoncezionali, io e il mio ex marito siamo stati due genitori matti. Giravamo il mondo, la prima è venuta sempre con noi, il secondo è rimasto più a casa” ha raccontato Barbara riguardo al legame con i frutti dell’amore poi svanito con Amedeo.

Con il passare del tempo l’amore è cambiato e la Alberti ha provato a descrivere così il nuovo rapporto con l’ex marito: “E’ presenza fisica e condivisione di programmi e cose da fare, è disincanto”.











