Barbara Alberti ha lasciato GF Vip 4/ “Sta male: controllo medico”, il sospetto è…

Barbara Alberti ha lasciato il Grande Fratello Vip 4. A rivelarlo è proprio il reality di Canale 5 con uno stringato comunicato sui social. «È stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico», spiega la produzione. Quel che non è chiaro è se l’uscita della concorrente sia temporanea o definitiva. Ora non si sa se rientrerà nella Casa più spiata d’Italia. Che non sarebbe stata una giornata come le altre comunque lo si è capito quando i concorrenti hanno cominciato a farsi domande su Barbara Alberti. Come noto, la concorrente non dorme nella Casa, ma le è concesso di riposare da sola nel “castigatoio”, come accadeva per Cristiano Malgioglio. La scrittrice lascia infatti la Casa in tarda serata per poi tornarci il mattino seguente. Ma oggi non ha fatto rientro nella Casa e quindi i concorrenti hanno cominciato a preoccuparsi. Per diverse ore non si sono avute notizie di Barbara Alberti, quindi sono state fatte diverse ipotesi a riguardo.

BARBARA ALBERTI HA LASCIATO GF VIP 4: IL SOSPETTO È…

Qualcuno ha pensato che Barbara Alberti avesse bisogno di riposarsi un po’ più di oggi, altri hanno pensato che la sua assenza fosse legata alle dichiarazioni di ieri. La concorrente del GF Vip 4 aveva infatti minacciato di abbandonare il gioco, salvo poi decidere di restare. La concorrente comunque è spuntata in Casa verso le 18: agli inquilini ha spiegato di essere stata poco bene. Nella diretta però le due regie non si sono focalizzate su di lei, quindi non è chiaro cosa sia successo subito dopo. Quel che si sa è che poi si sono perse nuovamente le tracce di Barbara Alberti. Fino a poco fa, quando il Grande Fratello Vip 4 ha comunicato che Barbara Alberti ha lasciato la Casa per dei controlli medici. Oggi pomeriggio era quindi rientrata solo per avvisarli di questi controlli? Sul web le opinioni sono discordanti: c’è chi sospetta su questi problemi di salute all’indomani delle parole sull’abbandono del gioco.

Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2020





