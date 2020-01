GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Barbara Alberti verso il ritiro. Eliminato Ivan Gonzalez…

Barbara Alberti verso il ritiro. La scrittrice sembra decisa ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2020 prima della puntata di lunedì prossimo. La Alberti sente di non poter continuare l’avventura nel reality ed è pronta a fare le valigie anche se ciò significherà perdere il cachet. Durante la notte, infatti, la scrittrice, parlando con gli altri concorrenti, ha dichiarato che, con il ritiro, non riceverà il cachet pattuito, ma solo la somma prevista per ogni puntata fatta. I suoi compagni d’avventura hanno così provato a farle cambiare idea e ad aspettare il verdetto del televoto visto che è in nomination con Fernanda e Patrick. “Tutti le abbiamo detto di restare, ci pensa solo lei se abbandona. Il ritiro equivale alla perdita del cachet. Meglio e aspettare che magari sia il televoto a mandarti via”, ha dichiarato Paola come si legge su Bitchyf. Cosa farà, dunque, la Alberti? Nel frattempo, in casa, continua a dirsi stupiti del verdetto del televoto che ha decretato l’eliminazione di Ivan Gonzalez e la salvezza di Carlotta Maggiorana (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Grande Fratello Vip 2020: Barbara Alberti medita il ritiro

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha decretato l’eliminazione del belloccio Ivan Gonzalez e di una tripla nomination che mette a rischio Patrick, Barbara Alberti e la battagliera Fernanda Lessa. In realtà, nel corso della prossima puntata, il concorrente meno votato dei tre sopracitati non verrà direttamente eliminato ma finirà nuovamente in nomination. Tornando alla puntata di ieri sera, è stata sicuramente una serata intensa per tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP, soprattutto dal punto di visto dei sentimenti. Licia Nunez, ad esempio, ha scoperto di essere stata lasciata su Instagram dalla sua attuale fidanzata Barbara Eboli. Il motivo è ancora ignaro ai più, dunque è probabile che lunedì sera possa esserci un confronto direttamente nella casa, visto che la stessa Licia lo ha richiesto espressamente ad Alfonso Signorini. Puntata di lacrime anche per Paola di Benedetto, sempre più innamorata del suo Federico Rossi nonostante la distanza. In un confronto con Signorini la Di Benedetto ha confermato di aver messo alle spalle la grave crisi vissuta in estate con il cantante.

Grande Fratello VIP, Pago si commuove per Serena Enardu: “Non voglio perdere questa partita”

Pago è stato senza dubbio uno dei concorrenti più apprezzati di ieri sera. Durante la diretta del Grande Fratello Vip è stato messo al corrente di alcuni post pubblicati su Instagram dalla sua ex fidanzata, Serena Enardu, che evidentemente non riesce a toglierselo dalla testa. Pago è apparso combattuto, anche se è chiaro che sia innamorato perdutamente di Serena: “Non vorrei pentirmene, ma è una partita che non voglio perdere”, ha detto. La loro love story resta appesa ad un filo ed il finale è ancora tutto da scrivere. Nemmeno la sorella di Serena, Elga Enardu, ha idea di come possa evolversi la situazione: “Lui ha visto cose che mai avrebbe voluto vedere ed è in una condizione di malessere. Un malessere che deve gestire, metabolizzare. In questo momento la paura di Serena è che Pago faccia prevalere non tanto la sua testa ma più che altro il suo orgoglio”, ha dichiarato in una intervista a Uomini e Donne magazine. Per scoprire eventuali sviluppi tra Pago e Serena non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello VIP. In molti sperano che possa esserci un chiarimento definitivo tra il cantante e la sua ex fidanzata.



