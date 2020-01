Barbara Alberti, la verità sul malore/ “Ho fatto un encefalogramma e..” (GF Vip 2020)

Barbara Alberti è tornata ufficialmente come concorrente al Grande Fratello Vip 2020, questo è quello che abbiamo saputo in diretta ieri sera durante la puntata ma in molti è rimasto un punto interrogativo molto grande. In molti hanno pensato che dopo le polemiche e le nomination, la scrittrice abbia finto tutto per sottrarsi al volere del pubblico fingendo un malore o, addirittura, che sia stata la stessa produzione ad orchestrare tutto tanto da annullare il televoto che la vedeva protagonista e che avrebbe potuto portarla verso l’eliminazione certa. Alla fine la Alberti l’ha scampata e ieri sera si è ripresentata in casa sottolineando il fatto che lei non ha mai espresso il desiderio di lasciare il programma, anzi, che non vedeva l’ora di rientrare per continuare il suo percorso. Chiusa la diretta con la casa sono venuti fuori i primi dettagli sul suo malore e su quello che è successo in questi giorni lontana dalla casa.

BARBARA ALBERTI RIVELA LA VERITA’ SUL SUO MALORE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

In particolare, proprio Barbara Alberti parlando con i suoi compagni del Grande Fratello Vip 2020 ha rivelato di aver avuto dei capogiri e dei problemi di memoria ed è questo che ha fatto preoccupare la produzione. La scrittrice non ha rivelato molto altro sul suo malore, o presunto tale, ma ha raccontato ai suoi colleghi di essere stata ricoverata in una clinica romana in cui si è sottoposta ad una serie di controlli e tutti legati proprio alla testa con un encefalogramma prima e con una risonanza poi che, però, non voleva fare perché caustrofobica al massimo. Poi conclude dicendo di aver chiesto del Lexotan per calmarsi ma non si è capito poi se l’esame poi sia stato fatto o meno e nemmeno quali siano stati i risultati.

