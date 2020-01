Barbara Alberti/ Squalifica in arrivo? “Si suicidano per parole come le sue” (Grande Fratello Vip)

La scrittrice Barbara Alberti, la concorrente donna più anziana nella Casa del Grande Fratello Vip, in più circostanze ha dimostrato non solo di stare molto bene con i coinquilini più giovani ma anche di volerne sapere di più sulle loro vite. Anche per questo motivo, nelle ultime ore ha cercato di indagare ulteriormente sul passato professionale di Adriana Volpe ed in particolare sulla querelle ancora aperta ma che va avanti ormai da anni tra la conduttrice e Giancarlo Magalli. La Alberti non si è tirata indietro dal fornire suoi pareri sulla vicenda e fare domande alla diretta interessata che, di contro, all’ennesima richiesta è sbottata spiazzando la scrittrice. Subito dopo non si è fatto attendere il chiarimento: “Se ti ho risposto male è solamente perché voglio lasciare il passato alle spalle e vivermi l’esperienza del Grande Fratello senza pensieri…”. La Alberti si è dimostrata molto comprensiva nei suoi riguardi manifestandole la sua vicinanza: “Non avevo capito il motivo per cui mi avessi risposto in maniera così risentita, io avevo solo espresso la mia opinione e volevo dirti che conoscendoti mi sono ricreduta sulle notizie che erano uscite su di te…”. Dopo il confronto tra le due donne, Barbara si è detta felice del loro chiarimento: “Il bello è proprio essere trasparenti”, ha aggiunto, rinnovando la sua amicizia nei confronti della Volpe.

BARBARA ALBERTI: LE ACCUSE DI PAOLA CARUSO

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip 4 vige un grande rispetto nei confronti di Barbara Alberti, all’esterno le cose sarebbero differenti. Nella passata puntata di Domenica Live, infatti, Paola Caruso ha replicato a quelli che ha ritenuto fossero degli insulti nei suoi confronti pronunciati da parte di Barbara Alberti. Dopo il confronto dell’ex Bonas con Ivan Gonzales all’interno della Casa, la scrittrice – che ad oggi ha dimostrato di non avere peli sulla lingua – aveva spiegato che non avrebbe toccato “una signora così nemmeno con la forchetta”. Nel salotto di Barbara d’Urso, la Caruso non ha nascosto la sua delusione dicendosi amareggiata dai bei discorsi sul rispetto nei confronti delle donne, “e loro fanno queste belle affermazioni da dementi”. Paola avrebbe preso le parole della Alberti come una offesa legata al suo fisico ed ha smentito di essere “grassa”, definendosi piuttosto “formosa”. “Che messaggio mandiamo a casa? Le ragazze a casa si sentono brutte e reagiscono male, rimangono segnate da questa cosa. Si suicidano per parole come queste”, ha tuonato l’ex naufraga.

PROVVEDIMENTI IN ARRIVO?

Barbara Alberti non sa inoltre che fuori dalla protetta casa del Grande Fratello Vip 4 non sono mancate le polemiche anche per le sue esternazioni piuttosto colorite contro Imma Battaglia e la sua compagna Eva Grimaldi. Qualche ora dopo la passata diretta, infatti, l’anziana concorrente avrebbe commentato con Licia Nunez e Rita Rusic le rivelazioni dell’attrice sulla sua passata relazione con l’attivista Lgbt. La Alberti, intervenuta per consolare l’amica si sarebbe espressa in maniera infelice sulla Battaglia: “Imma è stata cattiva, volgare non capisco questo modo di fare, è proprio una figlia di pu***. Ma poi, dai diciamo la verità su Eva, chi se la inc***”, ha tuonato la giornalista. Quindi avrebbe proseguito lasciandosi andare ad un commento personale sul matrimonio dello scorso maggio: “Megalomani, ma chi si credono di essere? Brad Pitt e Angelina Jolie?”. Le sue affermazioni, ascoltate da migliaia di spettatori, hanno scatenato la bufera su Twitter e c’è già qualcuno che ha invocato la sua espulsione. Saranno presi provvedimenti sui suoi confronti?



