Paola Caruso isterica contro Moreno Merlo/ “Ossessionato da me, verme! Fai schifo!”

Uno scambio di battute tutt’altro che pacato, quello avvenuto oggi tra Paola Caruso e l’ex fidanzato Moreno Merlo, nel corso della nuova puntata di Domenica Live. L’ex Bonas in studio ha subito trattato l’argomento legato all’ex fidanzato Moreno Merlo, in collegamento con la trasmissione domenicale di Canale 5. “Moreno Merlo? Non ha mai smesso di attaccarmi e anche questo mi ha profondamente segnato”, ha commentato la Caruso, riferendosi alle critiche giunte in queste ultime settimane via social. “Lui può solo parlare di me, non può fare niente altro”, ha accusato Paola, spiegando come da tre mesi abbia smesso di considerarla “e lui mi attacca sui social”. La Caruso, senza interrompersi, ha proseguito ad attaccarlo impedendo a Moreno di replicare – anche per via dei problemi con il microfono -, tuonando: “Lui mi augura di non lavorare più anche se sa che mantengo solo io mio figlio, fai schifo, ti devi mettere la testa sotto come gli struzzi, sapendo cosa ho passato con il padre di mio figlio, fai schifo, ti devi vergognare!”.

PAOLA CARUSO CONTRO MORENO MERLO A DOMENICA LIVE

Lo scambio di battute tra Paola Caruso e l’ex fidanzato Moreno Merlo è proseguito con l’ex Bonas che ha raggiunto livelli di ira tali da continuare il suo attacco nei confronti del ragazzo: “Sei zero mischiato a niente e metti in mezzo mio figlio, hai scritto alla sorella del padre di mio figlio per mettermi ancora la famiglia contro”, ha accusato. “Sei stato a casa mia e hai abbracciato mio figlio! Il padre di mio figlio non si è mai comportato così come quest’uomo”, ha proseguito azzardando ad un confronto con il padre del piccolo Michelino, con il quale i rapporti si sarebbero in parte ricuciti nell’ultimo periodo. “E’ un incubo questo uomo! E’ ossessionato da me, non ce la faccio a stare con un uomo così! Devi sparire, perchè quello sei, il niente mischiato a nulla”, ha ancora tuonato. Quindi ha proseguito: “Non ti cag* dal 31 di ottobre, da quando ci siamo lasciati, fatti la tua vita, fai schifo! Brutto schifoso, verme, sei stato 3 mesi con me in casa, pezzente, fatti la tua vita Merlo che sei finito! Solo tu mi stalkerizzi in questo modo!”, ha chiosato furente.

