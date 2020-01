Barbara Alberti/ Tra i primi eliminati del Grande Fratello Vip 4?

Occhi puntati su Barbara Alberti, la scrittrice e opinionista televisiva che, a partire da questa sera, sarà a tutti gli effetti una inquilina della casa del Grande Fratello Vip 4. Un vero colpaccio per Alfonso Signorini, che con la Alberti porta nel reality un vero e proprio ciclone inarrestabile. Ma per quale ragione la scrittrice, che il prossimo 11 aprile spegnerà ben 77 candeline, ha accettato di mettersi alla prova in una sfida così insolita? “Ho deciso di partecipare per scappare di casa, come Pinocchio”, spiega lei nell’intervista di rito concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. “Gli oggetti che volevo portare – aggiunge poi la Alberti – sono tutti vietati dal regolamento, quindi ho optato per gli occhiali da vista”. Barbara Alberti andrà a integrare quella quota ‘over’ del reality tanto cara al pubblico sui social, una quota che negli anni, complici le dinamiche degli inquilini più giovani, è stata spesso messa alla corda dall’inclemenza del televoto. Riuscirà ad avere la meglio nonostante tutto?

BARBARA ALBERTI: “GLI ALTRI APPREZZERANNO LA MIA…”

Secondo una cospicua fetta di telespettatori e di amanti del trash, Barbara Alberti sarà il non plus ultra di questa nuova stagione del Grande Fratello Vip. La scrittrice, che si è fatta conoscere nei salotti televisivi per il suo carattere irriverente, è infatti destinata a portare nel reality una caratteristica molto amata dal pubblico, la schiettezza, spesso protagonista di querelle e polveroni. “Mi spaventa la probabilità di dare di matto e non piacermi”, spiega lei nell’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, “non sopporto – aggiunge – quelli che per passare il tempo ti molestano e gli sgarbi fatti apposta. Credo che di me – assicura – gli altri apprezzeranno la spensieratezza”. Sì, perché Barbara Alberti, nella sua nuova avventura televisiva, spera di poter portare la parte più leggera del suo carattere: “inoltre – dice – ho la fortuna di avere una visione comica delle cose”, un aspetto che la inserisce già tra i concorrenti più forti di questa edizione.

BARBARA ALBERTI: “SMEMORATA E…”

Polemiche a parte, Barbara Alberti assicura di portare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 il giusto equilibrio tra ordine e disordine. “In casa mi piace lavare i piatti, pulire e cucinare – spiega la scrittrice tra le colonne di Tv Sorrisi e Canzoni – Non ho mai imparato bene a lavare e stirare i panni – aggiunge poi – insomma, sguattera e donna delle pulizie, ma non cameriera rifinita”. Tuttavia, spiega la Alberti, poter contare su un ambiente riassettato al meglio, per lei è fondamentale: “L’ordine e la pulizia mi pacificano – spiega l’inquilina nell’intervista di presentazione – ho già tanto disordine per la testa che l’ordine esteriore mi acquieta”. La scrittrice ammette inoltre di avere un piccolo difetto: “sono smemorata”, un innocuo “peccato di disattenzione” che tuttavia potrebbe non esserle di intralcio alla sua avventura nel reality.



