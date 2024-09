Mettere in serie aggettivi per descrivere la grandezza artistica di Barbara Bouchet sarebbe oltremodo semplice; Attrice, ex ballerina e icona sexy capace di scrivere pagine indelebili del cinema italiano a ridosso degli anni settanta. Classe 1944, di origini tedesche ma naturalizzata italiana; è proprio nel nostro Paese che costruisce buona parte della sua carriera gloriosa, frutto di grande determinazione ma anche di un’infanzia difficile nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale.

Prima della sua nascita, la famiglia di Barbara Bouchet – come racconta La Notizia – si ritrovò a vivere in un campo profughi in Germania prima di riuscire ad ottenere il visto per partire alla volta degli Stati Uniti d’America. Proprio negli Usa, nella seconda metà degli anni cinquanta, l’attrice riesce ad entrare in uno dei corpi di ballo più importanti di San Francisco plasmando gli albori del suo grande talento.

Barbara Bouchet, da icona sexy a ‘star’ del cinema italiano

Tra le prime apparizioni televisive di Barbara Bouchet spicca un episodio della serie iconica Star Trek ma è con il ritorno in Europa che arriva a compiere i passi più importanti della sua carriera. Volto di punta della rivista Playmen in quanto icona sexy del periodo, ma soprattutto protagonista in un numero smisurato di pellicole italiane, quasi tutte appartenenti al genere poliziesco e thriller.

Più di recente Barbara Bouchet si è cimentata anche con il mondo del talent; a Ballando con le stelle nel 2020 al fianco di Stefano Oradei riuscì ad agguantare la semifinale, sfiorando dunque il trionfo. Ma cosa sappiamo sulla vita privata dell’attrice? Per un’intera vita ha condiviso la vita con il marito Luigi Borghese, dal 1974 al 2006; anno della scomparsa dell’imprenditore napoletano. Con quest’ultimo ha dato alla luce due figli, Massimiliano e Alessandro; quest’ultimo particolarmente noto in qualità di chef e conduttore televisivo.

