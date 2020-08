BARBARA BOUCHET/ “La povertà mi ha reso più forte. La mia famiglia…” (Io e Te)

Per Barbara Bouchet “L’amicizia è la cosa più importante.” A Io e Te, l’attrice svela poi le sue passioni: “Mi piace dipingere, il giardinaggio, mi piace tanto viaggiare, ora sono purtroppo bloccata. Ho tanti interessi, vivo bene con me stessa.” Nonostante suo figlio, Alessandro Borghese, sia un rinomato chef, il suo rapporto con la cucina non è dei migliori. Poi, con un passo indietro, parla del periodo della giovinezza, quando ha vissuto anche la povertà. “La povertà mi ha fatto diventare molto più forte, mi ha fatto apprezzare il cibo, la natura, la mia famiglia. – confessa la Bouchet, che aggiunge – Noi siamo sei fratelli e purtroppo lo scorso anno ho perso una sorella. Siamo stretti stretti, ci siamo sempre l’uno per l’altro.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Barbara Bouchet ospite a Io e Te

Barbara Bouchet è l’ospite di questa nuova puntata di Io e Te. Dopo un video che ripercorre parte della sua vasta carriera, fa il suo ingresso in studio ammettendo di essere in ottima forma. “Sto benissimo, ringraziando Dio. Ho superato il lockdown tranquilla, ho fatto cose che in questi anni non sono riuscita a fare.” racconta l’attrice che svela, inoltre, di aver riscontrato grande gentilezza nei vicini. “La galanteria? Ultimamente la riscontro molto. Le persone che mi circondano sono molto gentili, molto signori.- dice in studio – Io la mattina faccio colazione al bar e incontro tutto il vicinato e sono sempre ospite.” Spesso viene anche fermata in strada dai fan: “Maggiormente mi fanno i complimenti per la mia eleganza e grazia.” ammette in studio.

Barbara Bouchet, dai social alla chirurgia: “Una vita breve”

Si passa allora a parlare di erotismo, quello elegante, confrontato a quello di oggi del mondo dei social. Barbara Bouchet non ha un pensiero positivo in merito e lo dichiara apertamente: “Non lo vedo nelle mie coetanee, più nei giovani, nelle influencer. Oggi più like hai su questi social, più sei famosa. È tutto un mondo nuovo per me.” Così ha poi ammesso: “Io penso che queste persone che si legano a questi social in modo un po’ osè, diciamo, è una vita breve. Sono delle meteore, perché ogni giorno ne esce una nuova. È un esibizionismo che non durerà”. La Bouchet si dice contraria anche alla chirurgia plastica: “Io per fortuna non è ho avuto bisogno, però non mi piacerebbe somigliare a tante altre”.



