Barbara Bouchet: “Sono stata un’icona sexy, poi mi sono stancata”/ “Lino Banfi? Volevo chiamarlo ma…”

Bouchet: “Era finita l’epoca delle ‘more’ come Sophia Loren”

Barbara Bouchet, ha parlato a lungo della sua carriera e vita privata a microfoni de Il Giornale : “Sono stata un’icona sexy fino ai 39 anni. Dopo mi sono sentita ridicola e anche stanca. Dai 40 ho cambiato”. Era finita l’epoca delle “more” come Sophia Loren o Claudia Cardinale, si cercavano bionde straniere e io sono un’attrice, non mi facevo tanti scrupoli del tipo “ah io non mi spoglio”, che è come dire io non faccio l’assassina o cose del genere”. Poi, punto e a capo. Una lunga vacanza dal cinema e infine altri ruoli. “Tra poco inizio nelle Marche una nuova fiction per Mediaset“.

Barbara Bouchet ha poi svelato se sia mai ricorsa alla chirurgia: “Voglio la bellezza naturale. Se mi tolgo dieci anni dal chirurgo, chi fa i ruoli da vecchia contessa?” (ride- ndr). ” Per quanto riguarda il denaro, invece, l’attrice racconta: “Non sono mai stata attaccata al denaro. Sto bene sia nella Trump Tower che in una capanna in mezzo al bosco. Anzi, vuole che gliela dica tutta? Tanto per rendere l’idea, oggi sto meglio di quando avevo i gioielli in cassaforte. Non servivano a nulla, così li ho venduti e ora sono pazza della bigiotteria. Sono stata fortunata, ho avuto tutto ma non mi ha fatto sentire meglio“.

Barbara Bouchet parla di Lino Banfi: “Era davvero bravissimo”

L’attrice, ai microfoni de Il Giornale, parla poi del suo rapporto con Lino Banfi: “L’altra sera ho rivisto il film La moglie in vacanza… l’amante in città e mi sono detta “ammazza com’eri bella”. Ho pensato anche che Lino Banfi era davvero

bravissimo”. Perché non glielo dice? “Volevo chiamarlo, ma non ho il suo numero. Se lo trovassi…”

Barbara Bouchet ha poi parlato dei social e come cambia il concetto di bellezza in quest’epoca: “Sono su Instagram solo con le vecchie foto dei miei film. Fatico a capire queste ragazze giovani che cercano così tanto i like. Ma dove hanno il cervello? Sembra che facciano questo mestiere solo per essere considerate virtualmente e stravolgersi con i filtri“.

