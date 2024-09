Alessandro Borghese – primo dei figli di Barbara Bouchet e suo marito Luigi Borghese – non ha forse bisogno di presentazioni. Gli appassionati di cucina e non solo saranno certamente tra i suoi primi fan in quanto volto portante di alcuni dei più seguiti programmi culinari realizzati per la tv. Da Junior Masterchef Italia a Cuochi d’Italia, passando per Piatto Ricco e Celebrity Chef. Simpatia, competenza e soprattutto grande carisma; tutti valori che hanno permesso ad Alessandro Borghese di entrare nel cuore dei telespettatori.

Chi è Luigi Borghese, ex marito di Barbara Bouchet/ Com'è morto, diagnosi leucemia: "Nascosi il referto e.."

Per quanto concerne la vita privata e sentimentale di Alessandro Borghese – primo dei figli di Barbara Bouchet – sappiamo che dal 2009 è sposato con Wilma Oliverio con la quale ha dato alla luce due splendide figlie: Alexandra e Arizona. Minori sono invece le notizie in riferimento al secondo dei figli di Barbara Bouchet – Max Borghese. Anche lui grande appassionato di cucina, sempre grazie al padre ma soprattutto anche grazie alla passione del fratello maggiore, Alessandro, che con la passione per i fornelli è entrato nelle case degli italiani tramite il mezzo televisivo.

Alessandro Borghese: "Le mense scolastiche fanno schifo"/ "Dieta varia: educazione passa dall'alimentazione"

Barbara Bouchet e il ‘retroscena’ sulla passione per la cucina del figlio Alessandro Borghese: “A casa…”

Non sono rare le occasioni in cui, tramite interviste, abbiamo scoperto alcune curiosità sul rapporto tra Barbara Bouchet e i suoi figli, Max e Alessandro Borghese. “E’ sempre stata presente ma sono stato anche lasciato molto solo con le tate. Spesso lei e papà partivano e mi mollavano a casa” – ha raccontato lo chef in una recente intervista a Verissimo – “Ho passato molto tempo con Elia, la mia tata storica…”. L’attrice, ospite a Da Noi a Ruota Libera, aveva invece raccontato: “La passione per la cucina di mio figlio Alessandro? A casa non l’ho mai visto fare nemmeno un uovo quindi gli ho chiesto da dove venisse questa passione e lui mi spiegò di aver imparato dal papà… Si è imbarcato su una nave da crociera a pelare patate e così è iniziata la sua carriera”.