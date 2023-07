Barbara Bouchet: “Vorrei fare un programma con Corinne Clery”/ “Ecco perchè mi ritirai a 39 anni”

Barbara Bouchet è stata ospite questa mattina negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate, per chiacchierare con la padrona di casa, Serena Autieri. “Io ho rubato un napoletano a Napoli, quando l’ho conosciuto non capivo niente, io ero con la bocca aperta e lui pensava che fossi scioccata dalla sua figura invece era perchè non lo capivo. Mi son comprata un dizionario di napoletano, ho provato ad insegnargli l’inglese ma… niente da fare. Io amo il napoletano”, queste le prime parole, riferite al suo storico ex marito, Luigi Borghese, da cui ha avuto il noto chef e presentatore Alessandro Borghese.

Silvio Garattini: “Antibiotici non curano tutto”/ “Le confezioni sono spesso inadeguate”

“Io vorrei avere quell’energia che avevo da giovane adesso – ha proseguito Barbara Bouchet ricordando la sua vita – ho avuto una bellissima vita piena di sorprese, esperienze, una bella vita, devo dire grazie. Io sono convinta che se qualcuno ha una voglia, una determinazione… scommetto ancora su me stessa? Certo”.

Non sono una signora, 2a puntata/ Diretta e anticipazioni: si riaccende la sfida tra le Drag Queen

BARBARA BOUCHET: “CON GLI UOMINI SEMPRE CORAGGIOSA”

Barbara Bouchet ha proseguito: “Cosa vorrei fare ancora? Vorrei viaggiare ancora tanto e mi farebbe piacere fare una trasmissione seguendo Jane Fonda, che fece una trasmissione fra due amiche, e ho anche l’amica con cui volerla fare, Corinne Clery. L’idea c’è ma devo trovare autore e produttore”. Barbara Bouchet si è ritirata a 39 anni, all’apice del successo: “La mia carriera era basata sulla bellezza di una ragazza sexy, un sex symbol, mi sono detta che a 40 anni non andava bene, dovevo cambiare, mi volevo ritirare perchè non volevo fare più quei ruoli, forse mi sono ritirata prima che qualcuno mi dicesse di farlo. Poi mi sono data 10 anni per tornare, ma ce ne ho messi 20. In quegli anni ho fatto palestra, sempre ispirandomi a Jane Fonda, non potevo stare a casa a fare niente. Decisi quindi di aprire una palestra in Italia per le donne italiane e ho fatto una trasmissione per la Rai su salute e benessere, ed è stato molto divertente”.

Carla, chi è la moglie di Toto Cutugno/ "Avrebbe potuto cacciarmi di casa dopo il tradimento, invece…"

Barbara Bouchet ha poi parlato del suo rapporto con gli uomini: “Sono sempre stata coraggiosa, una volta scrissi il mio numero su un tovagliolo e quando l’ho salutato gli ho messo il biglietto nella mano…”. Tanti i flirt della nota attrice da Steve McQueen a Marlon Brando: “Quest’ultimo aveva un profumo molto forte che mi faceva venire il mal di testa”. Sul figlio, Alessandro Borghese: “L’ho cresciuto ma non da solo perchè stavo lavorando tanto, credo che ci sia riuscita, lui è un bell’uomo, simpatico, con delle buone maniere. Poi c’è anche Max, arrivato 13 anni dopo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA