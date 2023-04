Barbara Bouchet: “Fui molestata in passato”/ “Ho imparato a rimuovere brutti ricordi”

Barbara Bouchet, nota attrice italiana di origini cecoslovacche e cresciuta in Germania, si è recentemente raccontata sulle pagine de La Stampa. Il 27 aprile, infatti, tornerà al cinema con la una nuova pellicola, Next, diretta da Giulietta Revel e che parla di sesso ed adolescenza. “Forse i ragazzi oggi preferiscono TikTok” al sesso, racconta con ironia, “ma io dico che se incontri qualcuno con cui c’è chimica, non c’è niente di più bello. E fa anche bene”.

Rimanendo in tema sesso, Barbara Bouchet confessa che ci vuole anche un pizzico di gentilezza, “io ai miei figli non ho insegnato altro: siate gentili con le ragazze e rispettate i loro no”. Ma racconta anche di non aver mai veramente affrontato il tema del sesso con i suoi figli, perché “l’educazione sentimentale è sufficiente. Li ho sempre spronati a dire quello che pensavano e anche a piangere. Le lacrime fanno bene, lavano l’anima“. Barbara Bouchet, in qualità di madre, sostiene di essere “amorevole, coccolona, autonoma. Mai amica” e neppure stronza, “non è da me”. E parlando del suo figlio più famoso, Alessandro Borghese, commenta ironicamente il fatto che cucina per lei solamente “quando vado al suo ristorante”.

Passando, invece, a parlare della sua carriera nel cinema italiano, Barbara Bouchet confessa di non potersi lamentare. “Ho fatto 120 film e ho sempre lavorato, anche quando ero incinta, fino all’ottavo mese, e non mi sono mai privata di niente”. Tuttavia, nuovamente con la sua nota ironia, sostiene anche che “tutti mi chiedono aneddoti, ma io non ricordo niente”.

Complessivamente, invece, Barbara Bouchet tende a rifuggire all’idea che sul set ci siano gli intimacy coordinator (ovvero i consulenti degli attori per le scene di sesso). Infatti, spiega che “sul set si è circondati da trenta persone ed è un po’ difficile venire forzati a fare qualcosa che non si vuole”. Confessa, però, che “sono stata molestata anche io. È passato molto tempo, l’ho superata” e all’epoca sostiene che non ritenesse utile denunciare. Per Barbara Bouchet, infatti, gli abusi sui set “accadranno sempre”. Parlando, infine, della sua costante felicità, confessa che “sono bravissima a rimuovere i brutti ricordi e le cose che mi fanno male e non mi piacciono”.

