Barbara Cola: “Cantare è tutta la mia vita”/ “Fui molto severa con me stessa, Morandi…”

Barbara Cola è stata ospite di Uno Mattina: “Questa canzone compie 30 anni (riferendosi al brano In amore con Gianni Morandi ndr), avevo 25 anni, lui mi portò a Sanremo dopo due anni di vocalist con lui. Lui ebbe due idee vincenti, leggasi il preludio di un duetto e quando mi fece cantare Brava, fu un debutto straordinario. Eravamo a Bari, lui mi disse di salire e cantare, c’erano 3.000 persone e io rimasi senza fiato ma riuscì comunque a debuttare perchè avevo questa incoscenza meravigliosa”. Cosa vuole dire cantare? “E’ tutta la mia vita, c’è solo il canto che mi accompagna per darmi gioia, un cantante non smette mai di sentirmi tale dopo tanti anni, ed è una bella cosa saper contare”.

Barbara Cola: “Sanremo con Gianni Morandi? Ai tempi si cantava…”/ “Mai pentita di quella scelta…”

Barbara Cola fa la cantante e attrice da 24 anni ma ha anche altre passioni: “Io ho bisogno di stare silenzio dopo aver cantato tanto, mi piacciono i film, poi insegno ai ragazzi, e dico loro di essere gioisi quando si sale sul palco, io ero molto severa, dovevo essere intonata e mi perdevo la magia poi ho cominciato a godermi il canto, e dico ai ragazzi di provare sempre gioia”.

BARBARA COLA E L’ESPERIENZA A TALE E QUALE

Sull’esperienza a Tale e Quale: “Mi hanno consegnato delle voci importanti, quella di Tina Turner è stata una mia idea visto che io del rock dentro. Durante quell’esibizione mi avevano incollato qualsiasi cosa, sono stati due minuti e mezzo scatenatissimi e ho vinto la puntata con lei oltre che con Anastasia. Abbiamo le corde vocali ma anche tanti muscoli che possono essere usati per trasformare la voce e gli imitatori lo sanno meglio di noi, non è semplice ma ce l’ho fatta”.

Barbara Cola ha ricordato di guardare quando era ragazzina il telefilm Saranno Famosi e oggi la stessa artista recita proprio nell’omonimo musical, di scena al Brancaccio di Roma: “Abbiamo debuttato il 18 gennaio, abbiamo regalato tante emozioni e siamo una famiglia. Ci sono anche Lorenza Mario e Garrison, poi ci sono talenti giovanissimi e meravigliosi quindi vale la pena venire. Ho iniziato a fare musicale nel 2000, 24 anni fa”.

