Barbara De Santi contro Ida e Riccardo di UeD/ “Sono un muto che parla a un sordo”

Barbara De Santi: dubbi su Ida e Riccardo

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a tenere banco fuori e dentro lo studio di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere, archiviata la loro tormentata storia d’amore, sono tornati nel programma di Maria De Filippi dove non sono mancati riavvicinamenti e litigi. In molti hanno dubbi sulla sincerità della coppia, tra questi anche Barbare De Santi, storico volto di Uomini e Donne. La ex dama ha pubblicato su Instagram una foto di Riccardo ed Ida e ha scritto: “Secondo me Amplifon dovrebbe regalare degli apparecchi anche a questi due. Sono un muto che parla a un sordo”. Barbara De Santi ha anche condiviso la riflessione di una sua follower, che solleva qualche dubbio sulla sequenza temporale della relazione tra Ida e Riccardo: “I conti non tornano. A Verissimo Ida ha parlato della cena con Riccardo che è stata la causa dello scontro di ieri a UeD… era tutta un sorriso. Evidentemente l’intervista di Verissimo è stata registrata prima di UeD ma la cena c’era già stata: tutta la rabbia che è esplosa a UeD dove era quando chiacchierava con la Toffanin?”.

Barbara De Santi: “Ida? Non ha mai capito nulla”

Non è la prima volta che Barbara De Santis critica il comportamento di Ida Platano con i suoi pretendenti, in particolare con Riccardo. “Lei non capisce, è una vita che la conosco e non ha mai capito nulla né con Marcello né con gli altri”, ha scritto tempo fa sui social. “Si lamenta che Alessandro la porterebbe in locali troppo esclusivi? Ma che bugiarda. Io l’ho incontrata quattro anni fa in uno dei più rinomati ristoranti di Brescia. L’ho vista coi miei occhi, e credetemi è tutto fuorché una trattoria e i prezzi non sono alla portata di tutti. […] Con Riccardo dice di esserci stata per due anni e mezzo. A me non tornano i conti. Loro non sono mai stati insieme 30 mesi. Mai”, aveva aggiunto insinuando anche lei qualche dubbio sulle tempisgtiche della storia con Riccardo Guarnieri. Infine Barbara De Santis aveva espresso il suo apprezzamento per l’opinionista Tina Cipollari “che dice le cose come stanno”.

