Barbara De Santi e Armando Incarnato/ La verità il 4 gennaio… (Uomini e donne)

Barbara de Santi e Armando Incarnato si o no? Il mistero regna sovrano tra il pubblico di Uomini e donne dopo l’ultima registrazione del trono over andata in scena la scorsa settimana. I due sono di nuovo stati al centro di pettegolezzi e gossip quando, all’improvviso, quando la dama ha chiuso con i due cavalieri che stava conoscendo, il napoletano si è fatto avanti. Se il mese scorso la provocazione era caduta sul numero di telefono questa volta Armando ha addirittura parlato di un bacio, cosa sarà successo tra loro? Le storie e i social non hanno rivelato dettagli a riguardo e quindi non sappiamo se, tra una festa e l’altra, i due avranno avuto modo di vedersi o meno, fatto sta che adesso tutti si attendono con ansia di scoprire se questo avvicinamento c’è stato e se magari si sono sentiti dandosi appuntamento al loro ritorno a Roma per Uomini e donne.

BARBARA DE SANTI E ARMANDO INCARNATO SI SONO RIVISTI DOPO UOMINI E DONNE?

Le novità vere e proprie verranno a galla solo nelle prossime ore quando, salvo cambiamenti, il 4 gennaio, si tornerà in studio per una nuova registrazione di Uomini e donne. Solo a quel punto le anticipazioni riveleranno come è iniziato questo 2020 per Armando Incarnato e Barbara De Santi e se davvero i due hanno avuto modo di vedersi, sentirsi o magari rimandare tutto a data da destinarsi. Quello che è certo è che la puntata del loro “approccio” sarà quella che aprirà il 2020 a partire dal 7 gennaio e quella che sarà registrata il 4 gennaio andrà in onda nella terza settimana di questo mese speriamo solo che non sia successo niente di importante perché l’attesa, a quel punto, si farà lunga ed estenuante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA