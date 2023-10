Barbara De Santi, lite con Claudia a Uomini e Donne/ Maria De Filippi: “Invece di pensare alla minigonna…”

Alessio tra Barbara De Santi e Claudia

Al termine della scorsa puntata di Uomini e Donne durante la quale Barbara De Santi aveva deciso di chiudere la conoscenza con Alessio dopo aver scoperto dell’appuntamento del cavaliere con Claudia, Barbara e Alessio si confronto in studio con la dama che ribadisce di non voler più uscire con lui nonostante la sua insistenza. Durante il confronto con Alessio, inoltre, Barbara critica Claudia sostenendo di non riuscire a capire come faccia il cavaliere ad uscire con una donna come Claudia così diversa da lei. Le parole della De Santi, però, scatenano la dura reazione di Claudia. “Penso che Barbara sia stata molto cattiva e penso che non abbia una forte personalità perché è molto cattiva con le altre donne, cosa che io non sono”, commenta Claudia al centro dello studio.

Aurora Tropea e Marco, Uomini e Donne/ Dopo il bacio, arriva l'inaspettata decisione

Alessio, poi, entra in studio con Maria De Filippi che annuncia il colpo di scena. “Alessio, poi, è uscito con Barbara“, dice la conduttrice mentre Barbara sottolinea di essere uscita con Alessio in amicizia anche se il cavaliere pare ci abbia provato.

Alessio chiude con Claudia e sceglie Barbara De Santi?

Alessio, al centro dello studio di Uomini e Donne, conferma di essersi avvicinato a Barbara De Santi e di aver avuto voglia di un contatto fisico con Barbara. Il cavaliere, poi, si confronta con Claudia che non nasconde la delusione per l’atteggiamento di Alessio. Barbara si concentra sull’aspetto fisico di Claudia che, secondo il suo punto di vista, si vestirebbe sempre con la minigonna. In studio, però, Maria De Filippi si schiera dalla parte di Claudia e punta il dito su Alessio che sta uscendo con entrambe e ha baciato entrambe.

Gemma Galgani e Maurizio, Uomini e Donne/ Dopo il viaggio, arriva il fatidico bacio

“Invece di concentrarti su Claudia e sulla sua minigonna che, avendo quelle gambe ne ha tutto il diritto, concentrati su Alessio che bacia due donne e vuole uscire con tre donne diverse”, sostiene Maria convinta che Alessio stia prendendo in giro la dama. “Gli piaci ed è vero“, aggiunge la conduttrice convinta che il cavaliere provi interesse per entrambe ma di avere una preferenza per Claudia.

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 2 ottobre 2023/ Scatta il bacio tra Gemma Galgani e Maurizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA