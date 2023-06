Barbara De Santi pronta a tornare a Uomini e Donne/ “Sono ancora single.”: appello a Maria De Filippi

Barbara De Santi torna a Uomini e Donne? “Sono ancora libera, quindi volentieri!”

Barbara De Santi, protagonista storica di Uomini e Donne, potrebbe fare presto il suo ritorno in trasmissione. L’ex dama, che per anni ha appassionato il pubblico con le sue storie d’amore ma anche per le tante liti avute, si è detta pronta a fare il suo ritorno in studio, nella speranza di trovare l’ambito amore. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a TAG24, dichiarando: “Tornare a Uomini e Donne? Io sono ancora libera, quindi volentieri. Non c’è 2 senza 3, quindi perché no?”.

Barbara De Santi, che ha lasciato il programma per dedicarsi al suo lavoro da insegnante, è dunque pronta a rimettersi in gioco nello studio di Canale 5. D’altronde ammette di non aver ancora trovato l’uomo giusto: “Ogni tanto mi approccio a qualcuno, ma scappo via immediatamente. – spiega – In trasmissione sarebbe stato bellissimo perché era una sorta di riscatto nei confronti di tante persone che non mi hanno dato credito in passato, che mi hanno lasciato. Mi sarebbe piaciuto far scoppiare l’amore in trasmissione, ma non ci sono riuscita”.

Barbara De Santi e il rapporto con Maria De Filippi: “Aveva la parola giusta anche nel rimprovero”

L’ex volto di Uomini e Donne sarebbe d’altronde felice di tornare anche per la profonda stima nei confronti della conduttrice Maria De Filippi: “Ogni volta lei aveva la parola giusta anche nel rimprovero, perché non sempre ti dava ragione. La sua esperienza, la sua professionalità. – ha spiegato la dama – Poi, tra le cose che più mi piacevano della trasmissione, anche la possibilità di esprimermi e sapere che tante persone mi ascoltavano da casa. Potevo dire la mia. Io ci tengo a dare il mio parere ovunque! Ero contenta perché potevo far passare certi messaggi, che potevano essere utili a tante persone. E poi le mitiche sfilate. Che ridere!”. Insomma, Barbara lancia dunque una sorta di appello a Maria De Filippi, che potrebbe riaccoglierla in studio già da settembre.

