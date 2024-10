Barbara De Santi attaccata da Gianni Sperti a Uomini e Donne: “Sei fuori di senno”

La puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 30 ottobre 2024 è stata interamente dedicata al Trono Over e c’è stato spazio anche Barbara De Santi che è rimasta senza cavalieri dopo aver chiuso la conoscenza con Gabriele, Alessandro ed il nuovo corteggiatore Michele sceso per lei poco prima e già eliminato. Andando con ordine Barbara De Santi sul cavaliere Gabriele ha ammesso di voler chiudere perché non è scattata la scintilla: “Come ho sempre detto è proprio un brav’uomo però se non mi scatta la chimica non c’è niente da fare. L’ho tenuto per conoscerlo e per questo ci sono uscita tre volte, volevo che scattasse qualcosa perché sulla carta ha tutti i requisiti.”

Da parte sua Gabriele ha rivelato di aver passato delle belle esterne e che a lui Barbara De Santi di Uomini e Donne piace. La dama, parlando di Alessandro, invece, ha ammesso di preferire gli uomini in carne ed è a questo punto è intervenuto Gianni Sperti che è andato giù duro su Barbara De Santi a Uomini e Donne: “Ma che brutta frase ‘mi piacciono gli uomini in carne’ sei un po’ fuori senno…tu non hai il sentimento hai la testa che ti ragiona tipo contratto ‘devo trovare un uomo che ha determinate opzioni.” Anche Tina Cipollari l’ha esortata ad andare oltre ai canoni estetici.

Barbara De Santi tronca con Gabriele, Alessandro e il nuovo corettaggiatore Michele: senza cavalieri a Uomini e Donne

Barbara De Santi ha eliminato anche il suo nuovo corteggiatore Michele, siciliano di 41 anni che ha un figlio ed è divorziato e che da otto anni vive in Spagna. Maria De Filippi ha fatto subito dell’ironia dicendogli che è troppo magro, e la dama ha confermato che in realtà per lei è davvero troppo magro pur avendo dei begli occhi. Insomma la dama di Uomini e Donne ha troncato tutte le conoscenze e per il momento è senza cavalieri nel dating show di Canale5.