Oggi in puntata a Uomini e Donne, Mario Cusitore ha troncato la frequentazione con Morena Farfante e Margherita Aiello scatenando l’ira di Tina Cipollari che l’ha accusato di averle illuse soprattutto alla Farfante. Andando con ordine il cavaliere ha rivelato: “A me non mi è mancato niente ma io ve lo dico a me non è scattata la cosa… anche se sono stato bene, io voglio ragionare con la testa ma non ho argomenti con loro, quando esco non so di che cosa dobbiamo parlare” ha confessato nel dettaglio Cusitore scatenando la rabbia anche degli opinionisti.

“Io penso che lui quando siamo in studio affronta le cose in un modo mentre quando siamo fuori e tutt’altra persona” ha replicato Morena per poi aggiungere: “Quando noi usciamo parliamo sempre anche fino all’8 del mattino e questo vuol dire che c’è interesse, anche se ancora non penso che si sia innamorato di me.” Mario Cusitore però è rimasto fermo sul punto ribadendo di voler chiudere con entrambe perché oltre all’aspetto fisico non è stato attratto da altro.

Ed a questo punto che incalzato dagli opinionisti, Mario Cusitore su Morena Farfante a Uomini e Donne ha lasciato intendere che sono andati insieme a letto fino alle otto del mattino: “Io ho avuto voglio e non rinnego nulla ma non voglio passare come quello che illude le persone. Lo abbiamo voluto insieme perché io non ti ho detto ‘ti amo’ perché devo passare come seduttore e tu come un’illusa.” Morena da parte sua si è detta ferita perché convinta che tra di loro potesse nascere qualcosa e non che troncasse in puntata: “Mi hai detto che mi ha percepito in maniera diversa perché è venuto fuori un lato dolce del mio carattere.” Tina Cipollari ha concluso: “Alla fine sembra di essere costretto ad avere rapporti con voi.”