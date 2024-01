Barbara De Santi, Uomini e Donne/ Esce con Luciano ma lui preferisce Tiziana: “Se la vuoi perfetta…”

Barbara De Santi e la conoscenza con Luciano a Uomini e Donne

Barbara De Santi è tornata ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e Donne all’inizio della stagione attualmente in onda, ma finora, le sue conoscenza, non stanno avendo molto successo. Dopo essere uscita con Marco e con Alessio che le ha poi preferito Claudia con cui la storia, oggi, è finita, Barbara ha provato a conoscere Federico, un cavaliere giunto esclusivamente in trasmissione per lei. Nonostante i dubbi, Barbara aveva deciso di dargli una possibilità, ma dopo un solo appuntamento, tutto è finito. La De Santi, tuttavia, non si è arresa e ha scelto di conoscere altri cavalieri del parterre.

In particolare, la dama ha deciso di conoscere meglio Luciano, un nuovo cavaliere del parterre che, oltre a Barbara, sta frequentando anche altre signore. Anche con Luciano, però, non è andata bene.

Barbara De Santi e la fine della conoscenza con Luciano

La puntata di Uomini e Donne del 10 gennaio si apre proprio con Barbara De Santi che si accomoda al centro dello studio con Tiziana e Ida. Di fronte alle tre dame si siede Luciano che annuncia di voler chiudere la conoscenza con Barbara preferendo concentrarsi sulle altre signore.

La reazione di Barbara non si fa attendere. Secondo la dama, Luciano sarebbe più interessato a Tiziana che ha il fisico di una ventenne. “Se la vuoi perfetta prenditi Tiziana perché l’abbiamo vista tutti e ha un fisico da ventenne”, sentenzia Barbara.











