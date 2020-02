Barbara De Santi/ Urla e lite con Anna Tedesco a causa di Armando? (Uomini e Donne)

Inutile negarlo: le puntata del trono Over di Uomini e Donne andate in onda questa settimana hanno avuto una grande protagonista. No, non stiamo parlando di Gemma Galgani bensì di Barbara De Santi. La dama ha avuto una forte lite con Gianni Sperti, è finita al centro delle critiche di molti presenti, è scoppiata poi in lacrime, ha minacciato di lasciare il programma ma, alla fine, è rimasta. Nella puntata in onda oggi 20 febbraio però non sarà da meno. Al centro dello studio partirà un’accesa discussione scatenata soprattutto dalle “intrusioni” di Armando Incarnato in conoscenze di altri. Si parlerà di Alessia e Samuel, di Massimiliano e Valentina, e Armando è effettivamente coinvolto in entrambe le coppie. Proprio da questo punto partiranno le accise di Barbara De Santi.

Barbara De Santi, nuova litigata a Uomini e Donne?

Dalle poche e brevi anticipazioni attualmente presenti, scopriamo infatti che la dama avrà qualcosa da ridire, a quanto pare proprio su Armando, prendendo le parti di un’altra dama. Da qui la discussione con Anna Tedesco, che cercherà di far capire a Barbara che la dama ha comunque un cervello pensante per poter decidere da sola in merito alla conoscenza con Armando. “Ma lui è un bugiardo!” urlerà la De Santi, seguita a ruota dalle urla della Tedesco. La situazione potrebbe degenerare ulteriormente e rendere Barbara protagonista di un nuovo momento “trash” di questa settimana che, ricordiamo ancora, l’ha vista al centro già di parecchi momenti accesi.

