Barbara d’Urso ad Abraham Garcia/ “Ti prego, non guardare le altre come guardi me…”

Ieri sera Abraham Garcia, ex fidanzato di Giulia Salemi, è tornato nello studio di Live Non è la d’Urso ma senza potersi confrontare con la giovane ex gieffina per volere di quest’ultima. Ad accoglierlo però è stata la conduttrice Barbara d’Urso che ha dedicato proprio al giovane – molto famoso in Spagna – complimenti galanti. Sin dal suo ingresso, Carmelita gli ha prontamente fatto presente l’assenza di Giulia che ha preferito non incontrarlo, chiedendogli come stesse: “Sto bene, non come te ma sto molto bene. Mi sto allenando per te”, ha ironizzato Abraham rivolgendosi alla padrona di casa. Pronta la risposta della d’Urso: “Veramente? Ti stai facendo i muscolos para mi? Gracias ma non ce n’è bisogno perchè sei messo già molto bene così!”, ha commentato ironica e con uno spagnolo maccheronico.

A quel punto Abraham ha continuato a stare al gioco ed ha proseguito con un commento sul suo conto: “Sono più bello dentro che fuori secondo me”. E Barbara ne ha approfittato ancora per commentare e lanciare apprezzamenti bonari al suo giovane ospite: “E che sei… dentro sarai una roba pazzesca!”.

BARBARA D’URSO AD ABRAHAM GARCIA: BATTUTA GALANTE

La conversazione tra Barbara d’Urso ed Abraham Garcia è così proseguita con il giovane che ha commentato le precedenti parole della sua ex Giulia Salemi: “Sono un po’ colpito perchè è difficile arrivare da un altro paese, arrivare qua e cercare di difendere una persona a cui tieni tantissimo senza altre intenzioni, volevo aiutarla affinché il programma vada bene ma scopri che voglio venire qui per approfittarne? No!”, ha asserito senza nascondere un pizzico di delusione. Barbara ha voluto quindi ringraziarlo per la sua presenza e per il viaggio compiuto dalla Spagna solo per essere in studio con lei: “Grazie davvero di aver compreso che non è stata una nostra scelta ma è stata per educazione”. A quel punto, poco prima di congedare il suo ospite, la d’Urso ha annunciato l’ingresso di Vera Miales, la ragazza che dice di stare frequentando Amedeo Goria da diversi mesi, come ha dichiarato lei stessa a Novella ma ha aggiunto: “ti prego di non guardarla dietro le quinte perchè è troppo bella, almeno di non guardarla come stai guardando me in questo momento, per cortesia perchè pare abbia già una relazione…”.

