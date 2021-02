Giulia Salemi “smonta” Live Non è la D’Urso/ “Errore promo, non vedrò Abraham Garcia”

Giulia Salemi sarà tra gli ospiti di Live Non è la D’Urso in programma stasera, ma non per il tanto atteso confronto con l’ex fidanzato Abraham Garcia. In queste ore è andato in onda il consueto spot che il programma di Barbara D’Urso trasmette sulle reti Mediaset per promuovere la nuova puntata. E in questo si parla proprio di un confronto tra i due, visto che il bel modello, vincitore dell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi e concorrente di MTV Super Shore (dove ha conosciuto Giulia Salemi), ha dichiarato di voler riconquistare l’influencer. Quest’ultima allora è intervenuta per smentire, chiarendo i motivi per i quali non ci sarà l’incontro. Sì, c’entra proprio Pierpaolo Petrelli.

«Volevo fare una piccola precisazione riguardo lo spot che sta passando in questo momento in televisione. Non ci sarà alcun tipo di confronto tra me e Abraham», ha assicurato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. «Non ci sarà alcun tipo di collegamento o incontro, né davanti alle telecamere né dietro», ha aggiunto Giulia Salemi.

GIULIA SALEMI VS ABRAHAM “NESSUN PROBLEMA MA…”

«Non ho nessun problema con lui, ma è semplicemente una forma di rispetto per Pierpi». Così Giulia Salemi ha spiegato il motivo per il quale non ci sarà alcun confronto con l’ex fidanzato Abraham Garcia a Live Non è la D’Urso. Visto che Pierpaolo Petrelli è ancora nella Casa del Grande Fratello Vip 5, preferisce evitare. «È arrivato all’ultimo step, la finale, quindi non mi sembra il caso. State tranquilli, soprattutto per i malpensanti», ha concluso la modella e influencer sui social. Chissà come l’ha presa Barbara D’Urso, che aveva appunto lanciato già lo spot sul confronto e che lei ha ringraziato per il supporto che le ha garantito durante la permanenza nella Casa. A pensar male si fa peccato, ma non si tratta di esser malpensanti: pare evidente come Giulia Salemi stia facendo di tutto per evitare questo incontro. La domanda allora è: perché? Se non ha nessun problema con Abraham Garcia, in che modo può ferire Pierpaolo Petrelli parlando con il suo ex? Probabilmente tornerà sulla questione anche stasera.

