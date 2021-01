Barbara D’Urso critica Pierpaolo Pretelli: “Ha sbagliato con Giulio”/ “Trattato male”

Dopo la specifica richiesta del fratello Pierpaolo, Giulio Pretelli ha deciso di non presentarsi in studio a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha deciso di dire la sua sia sull’assenza di Giulio ma soprattutto sulla richiesta di Pierpaolo, mostrandosi alquanto contrariata. “Sapete che Giulio è un mio opinionista, così come lo è stato per anni Pierpaolo. – ha esordito la D’Urso in studio – Oggi lui non è qui ovviamente per quanto ha chiesto Pierpaolo, ma quello che io non riesco a capire è com’è possibile che un ragazzo come Pierpaolo, che nella vita ha fatto questo, sa cosa vuol dire stare nella Casa del Grande Fratello Vip, sa che è normale che i parenti e gli amici vadano nelle trasmissioni perchè sono delle dinamiche che servono anche al Grande Fratello Vip!” ha tuonato la conduttrice.

Barbara D’Urso punge Pierpaolo Pretelli: “Sa bene come funziona la Tv e il Grande Fratello…”

Barbara D’Urso ha tenuto a chiarire un importante concetto, dicendosi poi molto dispiaciuta di quanto visto ieri al Grande Fratello Vip: “È normale che Signorini e tutti gli autori del GF chiamino i parenti dei concorrenti, quindi non è possibile che Pierpaolo tratti in quel modo il fratello che si è messo a piangere! Io sono rimasta malissimo.” La conduttrice di Pomeriggio 5, pur appoggiando la scelta di Giulio, conferma di non approvare la richiesta di Pierpaolo: “Giulio ha fatto benissimo a non esserci oggi ma è la richiesta del fratello ad essere particolare! Io non credo che Pierpaolo Pretelli sia stato implorato da Alfonso Signorini e dal Grande Fratello Vip a partecipare e lui non voleva. – così ha concluso – Quindi è lì, felice di esserci, quindi ti comporti come tutti gli altri!”



