Giulio Pretelli non si presenta a Pomeriggio5/ Fredella: “Crisi di pianto dopo il GF”

“Ti chiedo per favore di non andare più nei salotti televisivi e non rilasciare interviste”, ha chiesto nuovamente ieri Pierpaolo Pretelli a suo fratello Giulio in diretta al Grande Fratello Vip e oggi il ragazzo ha mantenuto la sua promessa. Avrebbe infatti dovuto essere uno degli ospiti di Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5 ma Giulio Pretelli ha deciso di non presentarsi in studio e declinare l’invito della conduttrice.

Ieri il pubblico di Canale 5 ha d’altronde assistito ad un acceso scontro tra i due fratelli, durante il quale Pierpaolo ha implorato Giulio di smetterla di parlare di lui, di Elisabetta Gregoraci e della Salemi nei vari salotti. A dare notizie di quanto accaduto dopo la puntata è stato Francesco Fredella.

Francesco Fredella su Giulio Pretelli: “Dopo l’incontro col fratello al GF Vip ha avuto una crisi di pianto”

Il noto giornalista e opinionista, oggi ospite a Pomeriggio 5, ha infatti svelato di aver sentito al telefono Giulio Pretelli questa mattina. Il fratello di Pierpaolo era ancora scosso da quanto accaduto ieri nella Casa: “Ha avuto una crisi di pianto che è durata quasi 40 minuti. – ha raccontato Fredella in diretta – Questa mattina sono stato un’ora a telefono con lui perché gli voglio bene ed è un bravissimo ragazzo, lo sappiamo tutti. E sinceramente con questa cosa ha dimostrato di tenere più al fratello che alla telecamera, perché oggi non è qui e ha fatto un passo indietro.” ha infine notato il giornalista. “E ha fatto benissimo a non esserci ma è la richiesta del fratello ad essere particolare!” ha punto sul finale Barbara D’Urso.

