Barbara D’Urso/ Dal selfie con David Livermore alle “accuse” di Maurizio Costanzo

Barbara d’Urso è ancora al centro dei riflettori e mentre i fan la seguono senza sosta ovunque, sul piccolo schermo e sui social, c’è qualcuno che proprio non digerisce la sua presenza in tv. E non parliamo di Massimo Giletti, che di recente ha inviato una nuova frecciata alla collega, ma del giornalista più apprezzato dai telespettatori: Maurizio Costanzo. Anche se in ritardo, il marito di Maria De Filippi ha deciso di dire la sua sullo scontro avvenuto in uno dei programmi della d’Urso e che ha visto come protagonisti/antagonisti Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. L’occasione è dovuta ad un’ospitata in particolare che nulla ha a che vedere il critico d’arte e l’attivista: “Ho sentito Barbara d’Urso annunciare in televisione che in una prossima puntata del suo programma sarebbe stato ospite un giovanotto di 22 anni, desideroso di fare l’amore con Lory Del Santo o Carmen Di Pietro e quest’ultima ha accettato. Mi è venuto un senso di smarrimento e anche di malinconia”, ha detto Costanzo a Libero. “È televisione? Nutro ogni giorno sempre più dubbi”, ha aggiunto rievocando brevemente anche lo scontro Garbi Vs Luxuria. Non è la prima volta che Costanzo punta il dito contro i programmi dursiani, visto che l’anno scorso ha avuto da ridire anche sul suo Grande Fratello: “Si potrebbe chiamare ‘La finestra sulla discarica’”, ha detto trasformando il titolo del film La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, “non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma, sa di cosa parlo”.

BARBARA D’URSO E IL SELFIE CON LIVERMORE

Giornate scatenate per Barbara d’Urso, sempre pronta a ballare e a divertirsi. Non solo uno stacchetto con tutte le sue giornaliste in studio, ma anche una cena con alcuni suoi amici del cuore, Gabriel Garko e Gabriele Rossi. Lo svela la conduttrice in uno degli ultimi post su Instagram, scatenando così altri rumors sulla presunta relazione amorosa fra l’attore e il ballerino. Grazie alle Storie di Filippo Nardi sappiamo che la conduttrice ha raggiunto poi Giovanni Ciacci e il Conte a ballare in un ristorante, subito dopo l’appuntamento con il talent Bravissima di Valerio Merola. Scopriamo tra l’altro sul profilo del

ballerino Alessio Stia che Carmelita si è lasciata andare ad un ballo sensuale proprio con l’ex volto di Ciao Darwin. Un momento più che hot che tuttavia la presentatrice ha scelto di non condividere con i suoi fan. Barbara ha scelto infatti di rivelare un altro momento delle sue giornate, di sicuro più serioso: un selfie al fianco di David Livermore, che appena ieri ha diretto La Tosca per la Prima alla Scala.

