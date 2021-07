Barbara D’Urso/ Dalle delusioni in TV al nuovo fidanzato: “Amore? In questo momento…”

Dopo mesi di lavoro con dirette quasi tutti i giorni su Canale 5, Barbara D’Urso si sta godendo una meritata vacanza. Mare, amici e bellissime location italiane fanno da cornice alle foto da lei condivise con i fan su Instagram. Giorni di totale relax che anticipano il suo ritorno al grande amore: Canale 5. D’altronde, quello con Mediaset è un sodalizio che dura da molti anni: “Sono arrivata a Mediaset nel 2000 conducendo il ‘Grande Fratello’ e quest’anno sono vent’anni esatti che abito qui in esclusiva. – ricordava la D’Urso a DiLei in un’intervista dello scorso anno, aggiungendo – L’ultima cosa che ho fatto in Rai, nel 2000, è stata “Orgoglio”, una serie tv assieme ad Elena Sofia Ricci.” Gli ultimi palinsesti, però, la vedranno abbandonare una fascia che l’ha solitamente vista protagonista: quella della domenica pomeriggio. Un colpo di scena che la conduttrice ha, per ora, preferito non commentare.

Barbara D'Urso celebra le nozze di due amici/ Un dettaglio scatena i fan: "Non si fa"

Barbara D’Urso è fidanzata? Le voci su Francesco Zangrillo, ma lei…

Altro argomento scottante quando si parla di Barbara D’Urso è sicuramente l’amore. Negli ultimi mesi si è vociferato di un possibile flirt della conduttrice con l’imprenditore Francesco Zangrillo (che non ha alcun legame con il professor Zangrillo); tuttavia non è arrivata alcuna conferma dalla diretta interessata. Giusto un anno fa dichiarava: “Amore? Sono ovviamente innamorata dei miei figli. Animali non ne ho e quindi basta, l’amore finisce qui, purtroppo in questo momento va così. Devo dire che sono comunque fortunatissima, perché ricevo un sacco di amore da parte della gente che incontro: questo mi riempie e mi completa. E poi, prima o poi, arriverà pure qualcuno…” Che questo qualcuno sia proprio Zangrillo?

