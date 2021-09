Barbara D’Urso, dedica al figlio Emanuele Berardi/ “Mi fai camminare a testa alta”

È un giorno speciale per Barbara D’Urso: oggi, 29 settembre, è il compleanno del suo secondo figlio Emanuele, nato nel 1988 dalla relazione con Mauro Berardi. Per lui ha pubblicato un post con dedica ricco d’amore materno. Su Instagram la conduttrice ha postato una foto di Emanuele da piccolo, intento a fare il bagnetto, accanto a questa dedica: “Ed eccolo l’unico altro vero punto di felicità perfetta e totale… – ha esordito la celebre conduttrice, ricordando poi il momento della nascita di suo figlio – ore 00,10 del 29 settembre. Tu, il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince… e mi fa camminare a testa alta. Io, tu e Giammauro, uniti ed indivisibili…Noi tre, l’amore puro. Ti amo. Mamma”.

Ricordiamo che Barbara D’Urso è mamma di Giammauro ed Emanuele Berardi, figli che hanno però intrapreso strade molto diverse rispetto a quello della madre. Il primo è infatti un chirurgo e, stando a quanto raccontato in qualche occasione dalla conduttrice, lavora in America. Emanuele, invece, è un produttore, fotografo e video maker. Entrambi però preferiscono rimanere ben lontani dai riflettori, basti pensare che se Emanuele è apparso in TV solo una volta, per uno scherzo organizzato alla madre, di Giammauro non è noto neppure il volto. Una scelta, insomma, piuttosto radicata quella del primogenito della D’Urso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

